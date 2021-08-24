"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции

Филипп Киркоров – артист талантливый и поэтому состоятельный. У него есть недвижимость в разных странах. И везде его дома похожи на королевские дворцы. Впрочем, почему похожи? Он и есть король!
А жемчужина – новая 4-этажная вилла в Греции. "Она отделана в греческом стиле, – рассказал артист. – Много белого цвета, несколько спален, большие ванные комнаты, душевые... Все там очень сексуально!"
Киркоров не стал уточнять, сколько стоят такие шикарный хоромы. "Очень дорого! – улыбается он. – Но я накопил!"
Когда артиста там нет, дом не находится без присмотра. "В каждой стране – в Болгарии, Греции, Америке, в России – у меня есть маленькая свита, – пояснил он. – А охраны больше, чем у меня, и подавно нет ни у одного из артистов".
Да и есть, что охранять – на "Новую волну" Киркоров привез 15 чемоданов с нарядами от лучших итальянских и французских модельеров. Кажется, что к одной только сумке за три с лишним миллиона рублей в виде американского военно-транспортного самолета С-17 надо ставить охранника...
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