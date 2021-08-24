"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции

"Новая волна" в Сочи продолжается. А значит, продолжается и великолепный модный парад короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Каждый день он меняет дорогие наряды, каждый день, ему есть, чем потрясти, удивить и порадовать. Корреспондент "Дни.ру" снова восхитился великолепием, мудростью и обаянием Лучезарного.

прочитано 629 раз