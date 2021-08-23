Счета заблокировали: разгуливающий с сумкой за 2,5 млн рублей Киркоров влип в серьезные проблемы

Ранее СМИ стало известно о том, что певца возникли серьезные проблемы – он оказался в "черном списке" должников, которые не оплатили государству крупную сумму. Только за последние месяцы у артиста накопилось около двух десятков штрафов, общая сумма которых достигла 44 тысяч рублей.
Очевидно, что для знаменитости, которая регулярно выгуливает роскошные наряды, дорогие украшения и брендовые сумки, это совсем не большие деньги. Например, недавно певец появился на публике с сумкой Louis Vuitton, стоимость которой оценили в 2,5 миллионов рублей. Вероятно, занятому Филиппу Киркорову просто не всегда хватает времени на урегулирование таких вопросов, как оплата штрафов.
Теперь РИА ФАН стало известно о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала некоторые счета Киркорова, как индивидуального предпринимателя. Весной этого года народный артист несколько раз привлекался к административной ответственности за несвоевременное исполнение решений суда.
ФНС приостановила операции по счетам Киркорова именно для обеспечения исполнения судебного решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Основную часть долгов артист уже погасил, однако осталось еще несколько штрафов ГИБДД. Вероятно, поэтому счета в настоящее время пока заблокированы.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как расфуфыренному Филиппу Киркорову наставили рога в Сочи.
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