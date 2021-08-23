"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

Со времени вручения "Премии МУЗ-ТВ" прошло уже два месяца, но ее эхо слышно и сегодня. Эффектное появление на красной дорожке церемонии Филиппа Киркорова и Давида Манукяна (Давы) в образе молодоженов на гей-свадьбе обсуждалось на все лады. Их ругали, клеймили, критиковали, поливали ядом и желчью. Но, как оказалось, именно на такую реакцию Дава и рассчитывал.

На конкурсе "Новая волна", который в эти дни проходит в Сочи, провокаций и эпатажа не было. "Мы решили в этот раз обойтись без какого-то перформанса – пусть народ спит спокойно, не переживает, – пояснил Дава. – Я просто даю время людям отдохнуть и берегу их нервы. Хотя у них все равно, когда нас видят, срывает крышу. А мы взяли и даже отдельно пришли сегодня на красную дорожку "Новой волны" – я сам в шоке! (смеется)"

Давид считает себя "королем хайпа". Уроки любителя эпатировать Филиппа Киркорова явно пошли на пользу! Поэтому, как признается Давид, он "получил удовольствие и кайфанул" от той нашумевшей скандальной истории. "Я специально вывожу людей на эмоции, и мне все равно, что обо мне подумают, – заметил он. – Получаю удовольствие, вот и все. А реакция людей меня смешит – я ждал ее даже!"

Дава признается, что сумел извлечь хорошую выгоду из той громкой акции "Я уже достаточно много заработал на плохих словах в мой адрес, например, сделал рекламу шашлыков ("Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — написала в соцсетях в ответ на перформанс Давы и Киркорова продюсер Нателла Крапивина – Прим. ред.), и жду еще больше, – пояснил Давид. – Люди кидаются в меня камушками, а я из них делаю золото".

Бывший жених Ольги Бузовой раскрыл и главный секрет. "Идея громкого появления на "Премии МУЗ-ТВ принадлежала мне! – признался "Дни.ру" Дава. – Все получилось спонтанно – буквально за день-два родилась идея, я пришел с ней к Филиппу, он загорелся и сказал: "Погнали!" Потратили на это всего 200 тысяч рублей, но получили огромный выхлоп! Это гениально, на мой взгляд!"