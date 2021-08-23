Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Понедельник
23 августа
Лента новостей
12:04
Волочкову застукали за непристойным занятием под окнами соседей
11:52
СМИ: Папа Римский Франциск намерен отречься от престола
11:48
Снова мама: 46-летняя Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой
11:42
Один из российских аэропортов назвали в честь Кадырова
11:35
Названы сроки принятия закона о президентских выплатах пенсионерах
11:29
Стало известно об уходе Меньшикова
11:29
Родившая Арзамасова дождалась Авербуха: Муж вернулся
10:57
В России выросли цены на основные товары
10:54
Яковлева сообщила о подлом предательстве близкого: Отпечаток на всю жизнь
10:47
Зеленский: Европа боится Россию
10:35
Новый этап: вернувшейся с того света МакSим снова придется обратиться к врачам
09:49
Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой
09:48
"Не видать Евросоюза": Захарова обратила внимание на нетипичную деталь на встрече Меркель и Зеленского
09:27
"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"
09:03
"Это поведение ребенка": украинский политик Денисенко разнес Зеленского за агрессию в адрес Меркель
08:55
На новые выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета полтриллиона рублей – экономист
08:46
Любовная переписка Пугачевой может оказаться в чужих руках
06:18
"Нечего дать взамен": стала известна настоящая причина развода Элджея и Ивлеевой
04:36
Ким Кардашьян застукали на свидании с бывшим мужем
02:19
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
00:05
Елизавета II решила радикально разобраться с Меган Маркл и принцем Гарри
23:11
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
20:04
"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой
18:46
"Никого не было": Кравец объяснила решение Азизы сделать свадьбу тайной
18:26
Лопес и Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов
18:25
В Сети появился официальный трейлер приключенческого боевика "Шугалей-3: Возвращение"
18:07
"Замечательная пара": Успенскую заметили в объятиях молодого блондина
17:59
Неадекватные люди: почему звезда "Дома-2" до сих пор прячет ребенка
17:48
Зеленский рассчитывает на поставки оружия из Германии
17:32
Апина обнажилась на кухне накануне дня рождения
17:29
Первая жена врезала Омарову после его развода с Бородиной
17:10
Меркель пообещала поддержать новые санкции против России
16:51
Измены и упреки: чем грозит Федункив демонстрация платья до свадьбы
16:28
Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей
16:24
Садальский лишился крупной суммы из-за похода в бассейн
15:32
"Будет давить на Зеленского": немецкий политолог Рар о визите Меркель на Украину
15:16
Сестра Асмус кинула камень в огород Гагариной
14:48
Дайнеко рассказала о тяжелой жизни с мужчиной-тираном
14:38
"Это позор": в Верховной Раде сочли унижением поздравление посольства США
14:08
43-летняя Пегова вывалила пышную грудь
13:56
"Инсульт никого не жалеет": 50-летняя Кудрявцева о последствиях пережитого удара
13:44
Кличко не позволили встретить Меркель в аэропорту: Устроили цирк!
13:37
Опытные люди ахнули при виде навыков дочери Галкина и Пугачевой
13:26
Не коронавирус: жена раскрыла истинную причину госпитализации Щербакова
13:01
"Купидон не промахнулся": Королева простила Тарзану измены
12:43
"Присуща романтика": китайцы впечатлились галантностью Путина на встрече с Меркель
12:29
"Повредился в уме": Кушанашвили жестко приложил Крутого
11:57
"Страна оценит!": в Москве появится музей Филиппа Киркорова
11:54
Захарова рассказала о наказании для крымчан за референдум 2014 года
11:48
65-летняя Долина шокировала народ своим видом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ты не сможешь родить, если мужчина этого не хочет": романтичная Бузова расплакалась из-за "голубой крыши"
Безногий карлик-инвалид: народ в шоке от памятника для могилы Джигарханяна
Макеева кинула документ в лицо бывшей жене своего избранника: Подробно подошла к говнокиданию
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу
"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

Со времени вручения "Премии МУЗ-ТВ" прошло уже два месяца, но ее эхо слышно и сегодня. Эффектное появление на красной дорожке церемонии Филиппа Киркорова и Давида Манукяна (Давы) в образе молодоженов на гей-свадьбе обсуждалось на все лады. Их ругали, клеймили, критиковали, поливали ядом и желчью. Но, как оказалось, именно на такую реакцию Дава и рассчитывал.
прочитано 1142 раза

На конкурсе "Новая волна", который в эти дни проходит в Сочи, провокаций и эпатажа не было. "Мы решили в этот раз обойтись без какого-то перформанса – пусть народ спит спокойно, не переживает, – пояснил Дава. – Я просто даю время людям отдохнуть и берегу их нервы. Хотя у них все равно, когда нас видят, срывает крышу. А мы взяли и даже отдельно пришли сегодня на красную дорожку "Новой волны" – я сам в шоке! (смеется)"

ПО ТЕМЕ

54-летний Киркоров потряс перед обалдевшей Рудковской своей большой сморщенной морковкой

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Давид считает себя "королем хайпа". Уроки любителя эпатировать Филиппа Киркорова явно пошли на пользу! Поэтому, как признается Давид, он "получил удовольствие и кайфанул" от той нашумевшей скандальной истории. "Я специально вывожу людей на эмоции, и мне все равно, что обо мне подумают, – заметил он. – Получаю удовольствие, вот и все. А реакция людей меня смешит – я ждал ее даже!"

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Дава признается, что сумел извлечь хорошую выгоду из той громкой акции "Я уже достаточно много заработал на плохих словах в мой адрес, например, сделал рекламу шашлыков ("Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — написала в соцсетях в ответ на перформанс Давы и Киркорова продюсер Нателла Крапивина – Прим. ред.), и жду еще больше, – пояснил Давид. – Люди кидаются в меня камушками, а я из них делаю золото".

Бывший жених Ольги Бузовой раскрыл и главный секрет. "Идея громкого появления на "Премии МУЗ-ТВ принадлежала мне! – признался "Дни.ру" Дава. – Все получилось спонтанно – буквально за день-два родилась идея, я пришел с ней к Филиппу, он загорелся и сказал: "Погнали!" Потратили на это всего 200 тысяч рублей, но получили огромный выхлоп! Это гениально, на мой взгляд!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру"
Автор: 23 августа 2021, 09:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

комментарии

Ответить:

Гость832520
Пожаловаться Ответить
О, у нас новый король 🤴
Гость829569
Пожаловаться Ответить
Стыдно мужчине заниматься такими мыслями. <цензура> армянские пида...ны
Сергей.
Пожаловаться Ответить
Король хайпа. Точно "хайпанутый",причём на всю голову.
Гость840129
Пожаловаться Ответить
Дурак, вы батенька. Не золото вы делаете из камешков, а комочки <цензура>...на, которые будут вам пачкать карманы всю жизнь
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Новый этап: вернувшейся с того света МакSим снова придется обратиться к врачам

Артистка ляжет на стол хирурга
Шоу-бизнес

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

Артисту нравится будоражить нервы публики
Шоу-бизнес

Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой

Звезду сдали с потрохами
Шоу-бизнес

43-летняя Пегова вывалила пышную грудь

Поклонники довольны

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+