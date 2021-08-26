Перекошенную Собчак распекли за огромные "копыта": В четыре раза больше головы

Ксения Собчак показала, как отдыхает на роскошной яхте у берегов Сардинии.

Сегодня в инстаграм-аккаунте телеведущей появилось свежее фото, на котором она позирует на борту белоснежного корабля. Блондинка с юмором отметила, что ее немного укачивает, но в таких условиях она готова потерпеть. Однако подписчики не оценили юмора Ксении Собчак.

Фолловеры сразу обвинили знаменитость в демонстрации своего благосостояния и отметили, что далеко не всем в жизни представляется шанс потерпеть укачивания на такой яхте. К тому же, глядя на фото, многие подписчики заподозрили Собчак в злоупотреблении фотошопом – к такому выводу людей привел неестественный вид ног слегка перекошенной блондинки.

Люди написали в комментариях:

"От фотошопа размер ноги кажется 48" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Рудковская так же себя вытягивает))))", "Простите, а что случилось с вашим коленом и ступней? Почему они в 4 раза больше головы?", "Ну и копыта", "Ха-ха-ха-ха....отфотошопила ноги до 45 размера ...."

Фолловеры сравнили телеведущую с другой знаменитой блондинкой – Яной Рудковской, которую тоже не раз уличали в использовании специальных программ для удлинения ног. Впрочем, сама журналистка не стала реагировать на обвинения – ей давно не привыкать к замечаниям хейтеров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у Ксении Собчак выявили серьезные проблемы.