А как же Богомолов? Собчак обласкала Слепакова на глазах у всех

Шоумен предстал на праздничном снимке на борту яхты. В тексте публикации он подвел итоги прошлого года жизни и порассуждал о вечном.
Конечно, Семен Слепаков вспомнил пережитый развод и заявил, что благодарен бывшей жене Карине за все хорошее. Пара смогла сохранить дружеские отношения.
Кроме того, Семен Слепаков начал активно развивать свою карьеру. Он пробует свои силы в режиссуре и занимается съемками сериала. Все началось с того, что Семен Слепаков написал несколько острых стихотворений, за одно из которых на него обрушилась волна хейта.
За прошедший год Слепаков заметно изменился. Он похудел на 13 килограммов, а также бросил курить и употреблять алкоголь. Шоумен начал заниматься спортом.
В конце публикации Семен Слепаков поблагодарил всех своих подписчиков за поддержку и любовь. В комментариях отметилась жена режиссера Константина Богомолова, телеведущая Ксения Собчак.
"Мы, твои подписчики, тебя очень любим! Ты прекрасно выглядишь, завидный жених", — написала Ксения Собчак.
Ранее в Сети ходили слухи о том, что у Семена Слепакова роман с коллегой по цеху актрисой Светланой Ходченковой.
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