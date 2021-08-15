У Собчак выявили серьезные проблемы: Вывели из равновесия

На днях Ксения Собчак сняла интервью с психологом Вероникой Степановой, которое получило огромный резонанс. Гостья шоу сняла обзор на разговор и личность ведущей.

Этот выпуск шоу продолжают живо обсуждать в Сети. Вероника Степанова выложила в свой канал 20-минутный обзор на психотип и стиль работы Ксении Анатольевны. Психолог жестко раскритиковала поведение Собчак на интервью, отметив, что в процессе беседы она переносила свои личные комплексы на героиню программы и не могла справиться с внутренним конфликтом. "Она разговаривает не со мной, она разговаривает со своим родителем, который ее обесценивает", – привела пример Степанова.

Вероника заметила, что Ксения Анатольевна постоянно бросается в крайности, ее поведение то просит любви, то ненависти. Такое противоречие вкупе с трудоголизмом дает возможные психологические проблемы.

Напомним, Ксения Собчак выпустила интервью с психологом Вероникой Степановой, которое превратилось в перепалку и попытку победить своего оппонента. Зрители очень живо обсуждают в Сети полярные мнения. Многие подписчики уверены, что Вероника "победила" светскую львицу и смогла вывести ее из равновесия. Другие, напротив. Считают, что Ксения Анатольевна осталась непоколебима.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем "Инстаграме" скандальный пост о том, что всего добилась всего. Текст стал продолжением интервью со Степановой, где затронули тему происхождения. Собчак сказала, что несмотря на влиятельного отца, она всего добилась сама. На журналистку обрушилась волна хейта.