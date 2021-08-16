"Мамин сын": прилизанный сын Собчак довел народ до исступления

Ксения Собчак, некогда не любившая детей, теперь души не чает в подрастающем сыне.

Осенью единственному сыну Ксении Анатольевны – Платону исполнится пять лет. Телеведущая довольно часто показывает наследника публике, и каждый раз под снимками мальчика накапливается множество противоречивых комментариев. Накануне любящая мать опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежее фото ребенка. На снимке сын Ксении Собчак с серьезным видом и взрослой "прилизанной" прической сидит в компании своей очаровательной подружки на заднем сиденье автомобиля.

Как сообщил 5-tv.ru, журналистка пояснила, что в таком виде "натуральный блондин и жгучая брюнетка" поехали на вечеринку. Под безобидным и даже милым фото детей разгорелись серьезные споры. Подписчики очень возбудились, стали поправлять Ксению и в полном исступлении доказывать знаменитости и другу другу, что спутница Платона вовсе не брюнетка, и совсем не жгучая. Фолловеры назвали девочку русой, блондинкой, шатенкой и даже златовлаской, но никак не брюнеткой. Почему-то цвет волос девочки стал очень принципиальным вопросом для фанатов Собчак.

Что касается самого наследника звезды, то его натуральный блонд в основном не вызвал вопросов. Подписчики пришли в полный восторг от невероятного сходства ребенка с матерью и знаменитым дедом.

Фолловеры написали:

"Мамин сын, очень похож) Интересно, какая невестка Ксении достанется Будет весело, если с таким же характером" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ой, как на тебя, Ксюша, похож", "Мальчик копия деда", "Взгляд мамин".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у Ксении Собчак возникли серьезные проблемы.