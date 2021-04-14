Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

Накануне кинотеатр "Октябрь" заполнился знаменитостями. Все с нетерпением ждали премьеры нового фильма Данилы Козловского.

"Чернобыль" стал одной из самых ожидаемых премьер года. Фильм-катастрофа появится в кинотеатрах уже 15 апреля, но закрытый показ собрал всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Вопреки всем слухам, Ксения Собчак появилась на показе со своим супругом Константином Богомоловым. Журналистка облачилась в кожаное обтягивающее темное платье и пришла с традиционной красной помадой.

Поддержать коллегу пришел и актер Александр Петров. Несмотря на то, что его часто сравнивают с Данилой Козловским, коллегам удается сохранять теплые и уважительные отношения.

В гордом одиночестве вышел в свет Федор Бондарчук, который заново примеряет на себя роль молодого отца. Паулина Андреева совсем недавно родила ему сына Ивана, а потому активно проводит время с малышом. Режиссер с радостью принимал поздравления и показывал самым близким фото наследника.



Артист казался невероятно приветливым и открытым: он с радостью общался с коллегами и прессой, фотографировался с поклонниками и раздавал автографы. Однако все продолжалось ровно до того момента, как он увидел бывшую супругу с новым мужем Сергеем Харченко. Бывшие возлюбленные даже не поприветствовали друг друга. Светлана выбрала полностью темный лук, акцентом которого стал контрастный жакет цвета топленого молока.

Появился на премьере и Владимир Познер. Журналист был одет совсем по-летнему под стать погоде и выглядел крайне довольным.

Больше всего внимания привлекла актриса Оксана Акиньшина. И дело не только в ее удивительной фигуре и главной роли в кинокартине. Выход стал первым после слухов о романе с Данилой Козловским. Однако и наряд дивы не оставил равнодушным никого: на показ она пришла без белья и с радостью демонстрировала всем обнаженную спину.



На премьеру пришла и Елена Летучая. Для показа она решила избежать ярких красок, оставив лишь красную помаду. Ведущая облачилась во все черное, а акцентной стала трендовая полосатая рубашка.

Пришла на показ и звезда сериала "Чики" Алена Михайлова. Многие отмечают, что она потрясно соединяет в себе женственность и небрежный уличный стиль. Белый шоппер, круглые очки, кожаная жилетка и шапка на голове – актриса выглядела крайне стильно.

Все поклонники живут в ожидании выхода картины на большие экраны. Уже завтра ее можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны.