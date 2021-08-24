"Ты мне должен отдать все": Пугачева набросилась на мужа при разводе

Алла Пугачева не раз была замужем. Но не со всеми своими мужчинами певица осталась в хороших отношениях.

У Примадонны было пять супругов. Если с первым мужем Миколасом Орбакасом они остались друзьями, то со вторым, режиссером Александром Стефановиче, при разводе рассорились вдрызг.

Несмотря на то, что именно он сделал из артистки Примадонну отечественной сцены, Алла Пугачева так не считала. Пара прожила вместе всего три года. После расставания с избранником звезда хотела забрать весь антиквариат, но он не дал этого сделать.

По словам экс-возлюбленной Александра Стефановича Элины Яцуры, исполнительница в то время пошла атакой на режиссера. "Ты мне должен отдать все", – безапелляционно заявила Алла Пугачева. Она заявила, что сценарист обязан оценить по-достоинству то, что жил с "самой выдающейся женщиной двадцатого века".

Однако Стефанович настолько не оценил данный брак. Он иронично отметил, что не помнит, чтобы когда-то жил с Матой Хари. Режиссер очень гордился тем, что столь тонко отбрил Аллу Пугачеву. Вместе с тем Элина Яцура отметила, что он в основном положительно отзывался о бывшей жене. Она считает, что Александр Стефанович испытывал к знаменитости глубокие чувства.

Напомним, что после Александра Стефановича Алла Пугачева была замужем за продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым. Ныне она уже много лет счастлива с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри.