Опытные люди ахнули при виде навыков дочери Галкина и Пугачевой

Максим Галкин балует своих подписчиков видео с детьми. Сегодня юморист поделился музыкальными успехами дочки.

Максим Галкин души не чает в своих детях. Он то и дело делится с подписчиками трогательными видео с двойняшками. Поклонники всегда с нетерпением ждут новых постов артиста, где наследники Аллы Пугачевой и ее супруга разговаривают на французском, гуляют или поют.

На этот раз пародист выложил видео, на котором Лиза Галкина играет на пианино. Девочка сидит в комнате в красном платье. Папу и фанатов она в очередной раз покорила своим талантом. Оказалось, что юная пианистка сама на ходу сочинила мелодию. Впечатлила поклонников не только музыкальность девочки, но и артистичность. На протяжении всей игры она задорно смеялась в камеру.

Поклонники, как и всегда, не остались в стороне и забросали Лизу комплиментами.

"Очень светлый ребенок, отличное воспитание", "Очень талантливая и позитивная девчушка! Просто солнышко!", "Ее разве можно не обожать?", "Артисткой будет! Такая талантливая", – наперебой писали приятные слова комментаторы.

Напомним, что Гарри и Лиза появились на свет восемь лет назад. Вместе с семьей они проживают в замке в Подмосковье. Галкин часто показывает жизнь брата и сестры. Посты с наследниками артистов всегда набирают большое количество лайков и приятных комментариев.