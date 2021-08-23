Любовная переписка Пугачевой может оказаться в чужих руках

Подробностями личной жизни Аллы Пугачевой заинтересовался известный адвокат Александр Добровинский.

Правозащитник является коллекционером. Поговаривают, что он уже расспрашивал об уникальных документах. Помимо романтической переписки Аллы Пугачевой с режиссером Александром Стефановичем, у него могут оказаться фото ее бывшего мужа.

Поклонники Стефановича, скончавшегося более месяца назад, рассчитывают, что близкие Примадонны не выкинут архивные снимки и письма звездной пары, сообщает программа "Ты не поверишь!" на НТВ. Было бы очень жаль, если бы переписка знаменитостей канула в Лету.

Напомним, после смерти экс-супруга певицы его родные активировались. Они уже хозяйничают в его столичной квартире. Кроме того, они побывали в загородном доме режиссера, который после смерти Стефановича отошел его матери.

77-летний сценарист умер 13 июля. Причиной кончины стали последствия коронавируса. В Сети бурно обсуждали, что Алла Пугачева не высказалась по поводу трагедии, ведь именно Александр Стефанович, по мнению многих, сделал из молодой артистки звезду первой величины.

Некоторые предположили, это так произошло потому, что после развода Алла Пугачева и Александр Стефанович не сумели сохранить дружеских отношений и вовсе перестали общаться. У экс-супругов было много недопониманий.

