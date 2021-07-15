Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа

Народ гадал о том, как отнесется Алла Пугачева к смерти Александра Стефановича – ведь певица очень холодно и с некоторой неприязнью относилась к экс-супругу. Продюсер группы "Ласковый май", близкий к семье Примадонны, озвучил ее реакцию на трагедию.

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