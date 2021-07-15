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Шоу-бизнес
Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа

Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа

Народ гадал о том, как отнесется Алла Пугачева к смерти Александра Стефановича – ведь певица очень холодно и с некоторой неприязнью относилась к экс-супругу. Продюсер группы "Ласковый май", близкий к семье Примадонны, озвучил ее реакцию на трагедию.
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Вопреки мнению многих, исполнительница вовсе не рада тому, что режиссер ушел из жизни. Дело в том, что некоторые россияне предположили, что звезда устала от интервью, которые давал сценарист об их совместной жизни.

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 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Андрей Разин заявил, что Алла Пугачева сочувствует горю и жалеет Александра Стефановича. Он заверил, что радости исполнительница не испытывает. По словам основателя группы "Ласковый май", Алла Пугачева порядочный и хороший человек.

Отметим, на смерть режиссера публично реагировать артистка не стала. Александр Стефанович умер 13 июля от последствий коронавирусной инфекции. Примечательно, что после брака с Примадонной он так больше и не женился. Не было у сценариста и детей.

Как писали "Дни.ру", пара прожила вместе около четырех лет. После развода они не смогли сохранить теплых отношений. У знаменитостей была масса претензий друг к другу, в том числе финансовых.

В одном из интервью Александр Стефанович поведал о том, что Алла Пугачева была зла на него за то, что он все время заставлял ее худеть, держа себя в форме. Даже при разводе певица рассказала об этом судье, заявив, что супруг над ней издевается.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 09:07 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость803438
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Прощание с режиссером Стефановичем состоится в пятницу в Доме кино . Вопреки всем домыслам, Алла Борисовна придёт простится с Александром Борисовичем. Возможно и прощальную речь произнесёт. Всё в прошлом, нет обид, остались добрые воспоминания.
tghcn
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Старая бабка пернула в дорогой диван- вот и вся реакция!
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