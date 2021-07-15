Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа

Вопреки мнению многих, исполнительница вовсе не рада тому, что режиссер ушел из жизни. Дело в том, что некоторые россияне предположили, что звезда устала от интервью, которые давал сценарист об их совместной жизни.
Андрей Разин заявил, что Алла Пугачева сочувствует горю и жалеет Александра Стефановича. Он заверил, что радости исполнительница не испытывает. По словам основателя группы "Ласковый май", Алла Пугачева порядочный и хороший человек.
Отметим, на смерть режиссера публично реагировать артистка не стала. Александр Стефанович умер 13 июля от последствий коронавирусной инфекции. Примечательно, что после брака с Примадонной он так больше и не женился. Не было у сценариста и детей.
Как писали "Дни.ру", пара прожила вместе около четырех лет. После развода они не смогли сохранить теплых отношений. У знаменитостей была масса претензий друг к другу, в том числе финансовых.
В одном из интервью Александр Стефанович поведал о том, что Алла Пугачева была зла на него за то, что он все время заставлял ее худеть, держа себя в форме. Даже при разводе певица рассказала об этом судье, заявив, что супруг над ней издевается.
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