Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой

Стилист Александр Рогов разоблачил Аллу Пугачеву.



Эксперт рассказал, что у него была неприятная история с исполнительницей. По словам стилиста, в тот момент Примадонна находилась в нервозном состоянии.

Инцидент случился несколько лет назад. Александр Рогов намекнул на трудный характер Аллы Пугачевой, но не стал раскрывать детали произошедшего. Он отметил, что сейчас у знаменитости в жизни в се в порядке. Стилист предположил, что на звезду положительно повлияло рождение двойняшек Лизы и Гарри и в целом отношения с Максимом Галкиным.

По мнению Рогова, сейчас артистка излучает супер позитив. В свое ютуб-шоу "Завтрак с королевой" стилист пригласил свою маму Любовь, чтобы обсудить наряды звезд. В частности, родственники обсудили внешний вид Примадонны. Они рассмотрели снимок, на котором певица запечатлена с модельером Валентином Юдашкиным на юбилее Кристины Орбакайте. Эксперт с матерью пришли к выводу, что на празднике Алла Пугачева выглядела восхитительно.

Из недостатков лука знаменитости Александр Рогов отметил аксессуары. Его маме не понравилась сумка от телефона, которая не соответствовала общей концепции образа. Вызвала вопросы и обувь Аллы Пугачевой. Отметим, в последние годы знаменитость отдает предпочтение стильным молодежным нарядам.