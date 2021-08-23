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Шоу-бизнес
Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой

Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой

Стилист Александр Рогов разоблачил Аллу Пугачеву.
прочитано 1866 раз

Эксперт рассказал, что у него была неприятная история с исполнительницей. По словам стилиста, в тот момент Примадонна находилась в нервозном состоянии.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Инцидент случился несколько лет назад. Александр Рогов намекнул на трудный характер Аллы Пугачевой, но не стал раскрывать детали произошедшего. Он отметил, что сейчас у знаменитости в жизни в се в порядке. Стилист предположил, что на звезду положительно повлияло рождение двойняшек Лизы и Гарри и в целом отношения с Максимом Галкиным.

По мнению Рогова, сейчас артистка излучает супер позитив. В свое ютуб-шоу "Завтрак с королевой" стилист пригласил свою маму Любовь, чтобы обсудить наряды звезд. В частности, родственники обсудили внешний вид Примадонны. Они рассмотрели снимок, на котором певица запечатлена с модельером Валентином Юдашкиным на юбилее Кристины Орбакайте. Эксперт с матерью пришли к выводу, что на празднике Алла Пугачева выглядела восхитительно.

Из недостатков лука знаменитости Александр Рогов отметил аксессуары. Его маме не понравилась сумка от телефона, которая не соответствовала общей концепции образа. Вызвала вопросы и обувь Аллы Пугачевой. Отметим, в последние годы знаменитость отдает предпочтение стильным молодежным нарядам.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 09:49 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость840123
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пьянь пугачева как мужлан ..... ой петух
Гость840123
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Гость840123
И ЭТОТ ПЕТУХ ПРОПИАРИЛСЯ
мама Любапправильносказала:пугачева- колхоз
Гость840123
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Гость840123
И ЭТОТ ПЕТУХ ПРОПИАРИЛСЯ
а ведь верно.Когда пугачева находится в нетрезвом состоянии- она действительно похожа на петуха.....................хи-хи-хи-хи
Гость835160
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мама Люба, что за колхоз
Гость840123
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И ЭТОТ ПЕТУХ ПРОПИАРИЛСЯ
1

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