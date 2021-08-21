"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице

Эксперт ток-шоу Андрея Малахова и экс-сотрудница "Москонцерта" Нина Федорова рассказала о тайне романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина.



Женщина сообщила, что в свое время певица отбила юмориста у соперницы-телеведущей. Примадонна вцепилась в молодого талантливого артиста и сразу дала под дых девушке, на которую он засматривался.

По словам эксперта, звезда дружила с родителями своего будущего мужа, когда тот был еще ребенком. Когда Алла Пугачева узнала, что выросший Максим Галкин положил глаз на ведущую Анастасию Чернобровину, поспешила устранить соперницу.

Федорова вспомнила, что артистка пришла к девушке и жестко заявила: "Он не твой, оставь его". Теледива оказалась мудрой и поняла, что с Примадонной лучше не бороться. Она выбрала карьеру и не прогадала. Ведь, если бы она увела у исполнительницы возлюбленного, то ей было бы несдобровать – Алла Пугачева могла перекрыть ей кислород в профессии.

Раскрыла эксперт и подноготную отношений знаменитости с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что у пары был десятилетний контракт. Федорова отметила, что сразу после школы будущий певец собирался жениться, но мать его отговорила. Сейчас, насколько известно, между Примадонной и ее экс-супругом очень натянутые холодные отношения.