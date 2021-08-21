Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Суббота
21 августа
Лента новостей
11:24
"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице
11:18
В Сеть просочилось имя молодого фаворита Лещенко
10:47
Бросивший жену сразу после родов Авербух до сих пор не забрал ребенка из больницы
10:41
Экс-глава Нацбанка Белоруссии Богданкевич об отставке Лукашенко: Надежда только на Путина
09:56
Панайотов ушел от молодой жены в другую квартиру
07:18
"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых
04:36
Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян
03:27
Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом
02:22
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
00:08
"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим
21:41
В центре Москвы мотоциклист погиб в аварии
21:34
"Ты кто такая?": Винер-Усманова выставила Кабаеву за дверь
21:28
Байден позволил вводить санкции из-за "Северного потока – 2"
21:22
При пожаре на юге Москвы погиб человек
21:12
В Москве вылетевший с дороги троллейбус снес столб
20:49
Опытный мужчина заставил Решетову чувствовать себя девочкой
20:29
"Кошмарят обысками уже пять месяцев": мэр Запорожья о беспрецедентном давлении на глав украинских городов
20:22
Фото Пожарской с сыном произвело фурор
20:19
СМИ: Кайли Дженнер ждет второго ребенка
20:17
Путин попросил Меркель повлиять на не выполняющую Минские соглашения Украину
19:51
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
19:43
Сбежавшая из-под опеки отца Бритни Спирс избила человека
19:40
Онкобольной Юдашкин шокировал россиян жутким видом
18:53
Две гражданки России погибли в индийском Гоа
18:46
"Этот крик моей малышки не забыть никогда": звезда "Универа" сообщила о жестокой расправе над членом семьи
18:20
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
17:52
Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель
17:49
Едва стоящая на ногах МакSим взорвалась из-за слов о возвращении на сцену
17:44
У звезды "Дивергента" и "Аббатства Даунтон" родился первенец
17:44
Снятие Кличко с должности может обернуться для Зеленского восемью годами лишения свободы – Москаль
17:43
Бросивший страну Серебряков взмолился о помощи
17:32
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
16:59
На Украине создают рабочую группу по нейтрализации угроз "Северного потока – 2"
16:56
Второй сезон последний? Раскрыто будущее сериала "Ведьмак"
16:37
Объявлено об исчезновении многомиллионного наследства Галкина
16:17
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика
16:12
Большинство украинцев выступило за возвращение Крыма в состав Украины
16:10
Полоскала после каждого поцелуя: известная актриса сожгла рот антисептиком
16:03
"Огонь!": Каменских возбудила народ торчащими сосками
15:55
Биограф Путина назвал цель приезда Меркель в Москву: Мостик для преемника
15:54
Откровенные снимки утех Высоцкой и Кончаловского произвели фурор
15:28
Известная актриса страстно схватилась за аппетитные яблочки Стриженовой
15:27
Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной
15:25
Потряс трудовой у портрета Табакова: звезда "Жуков" Чепурченко сообщил об уходе
15:12
"Прямоугольные колени и целлюлитные бедра": солист Little Big публично унизил возлюбленную
15:05
"Некоторые обиделись": Сафронов прошелся по выскочившей замуж Азизе
14:50
Пару сатанистов судят за ритуальные убийства в Ленобласти
14:50
Поздоровалась на русском: Путин подарил Меркель цветы
14:44
Тихановская рассказала о терроре в Белоруссии
14:39
Злоумышленники лишили актера "Моей прекрасной няни" кровно заработанного
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Бумеранг? Отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице

"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице

Эксперт ток-шоу Андрея Малахова и экс-сотрудница "Москонцерта" Нина Федорова рассказала о тайне романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
прочитано 166 раз

Женщина сообщила, что в свое время певица отбила юмориста у соперницы-телеведущей. Примадонна вцепилась в молодого талантливого артиста и сразу дала под дых девушке, на которую он засматривался.

ПО ТЕМЕ

Пугачева будет в шоке: вскрылись данные об оральном сексе Галкина с красоткой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

По словам эксперта, звезда дружила с родителями своего будущего мужа, когда тот был еще ребенком. Когда Алла Пугачева узнала, что выросший Максим Галкин положил глаз на ведущую Анастасию Чернобровину, поспешила устранить соперницу.

Федорова вспомнила, что артистка пришла к девушке и жестко заявила: "Он не твой, оставь его". Теледива оказалась мудрой и поняла, что с Примадонной лучше не бороться. Она выбрала карьеру и не прогадала. Ведь, если бы она увела у исполнительницы возлюбленного, то ей было бы несдобровать – Алла Пугачева могла перекрыть ей кислород в профессии.

Раскрыла эксперт и подноготную отношений знаменитости с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что у пары был десятилетний контракт. Федорова отметила, что сразу после школы будущий певец собирался жениться, но мать его отговорила. Сейчас, насколько известно, между Примадонной и ее экс-супругом очень натянутые холодные отношения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 11:24 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам

Артист умеет поражать публику
Шоу-бизнес

Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение

Он боролся до конца
Шоу-бизнес

Бумеранг? Отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь

Здоровье актрисы стало пошатнулось
Шоу-бизнес

Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Появилось откровенное видео

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+