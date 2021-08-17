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Шоу-бизнес
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Примадонна отечественной эстрады практически не выходит в свет. Именно поэтому каждое ее появление сопровождается невероятным количеством новостей.
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Сама Алла Пугачева практически не публикует свои фотографии. Однако Максим Галкин ведет свой личный блог и часто показывает кадры с супругой и детьми. На этот раз они с сыном решили поиграть в футбол. Пародист рассказал, что они планируют провести матч и показал, как сын контролирует свои "ворота", представляющие собой один из отсеков гаражных ворот замка.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Все происходило поздно вечером, а потому разглядеть детали не представлялось возможным. "Сначала?", – поинтересовался у папы маленький Гарри. "Мы с конца", – иронично ответил ему юморист. Отец и сын пытались считать забитые мячи самостоятельно, но, как сообщает 5-tv.ru, в какой-то момент на улицу вышла Алла Борисовна с дочерью.

Внешний вид Аллы Пугачевой произвел настоящий фурор. Несмотря на то, что в этом году знаменитости уже исполнилось 72 года, ее фигура остается неизменно прекрасной. Примадонна облачилась в трендовый белый жакет в стиле оверсайз и обтягивающие светлые брюки. Обувь звезда подобрала в цвет костюма.

"Наши рефери! Сейчас я тебе забью", – пригрозил Максим Галкин сыну, который ранее заявил, что текущий счет – четыре очка у него и ноль у папы. В Сети отметили, что Алла Пугачева выглядела свежей и радостной. Дочь пары, одетая в джинсовые шорты и майку, активно принимала участие в игре, примерив на себя роль судьи.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 09:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

он
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бабка шепчет,а я спрашиваю-что бабка отупела от мячика.а бабка- все свободен-железно
Люся
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бабуля еще свои поганые рожи ему в мозг сует
1

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