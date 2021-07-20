Пугачева будет в шоке: вскрылись данные об оральном сексе Галкина с красоткой

Похоже, юмористу будет не до смеха после смелого заявления бывшей жены рэпера Гуфа. Айза Анохина заявила об интиме с мужем Аллы Пугачевой.

Телеведущая стала гостьей ютуб-шоу "Вопрос ребром". Одна из зрительниц спросила блогершу о том, с кем она переспала, чтобы попасть на ютуб-проект Максима Галкина "Музыкалити".

Напомним, что Айза Анохина была в шоу на стороне молодых. Со стороны старой гвардии участвовала певица Лайма Вайкуле. Легенда российского женского хип-хопа заявила, что данный вопрос "самый тупой", который она слышала.

По словам красотки, она бы с кем-то переспала. Ведущий шоу рэпер Баста моментально отреагировал. "С Максимом Галкиным, с кем же?". На это экс-супруга Гуфа заявила с улыбкой: "Нет, у него я просто отсосала!".

Более того, разошедшаяся Айза Анохина призналась, что переспала бы с Лаймой Вайкуле. Затем уже серьезно она добавила, что данные предположения беспочвенны: ее просто зовут на различные шоу.

Как писали "Дни.ру", Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу десять лет назад. Знакомы знаменитости были с 2001 года. В 2013 году у звездной пары от суррогатной матери родились близняшки Лиза и Гарри. Примадонна и телеведущий являются одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.

