После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву

Сыну Филиппа Киркорова Мартину исполнилось девять лет. По такому важному случаю поп-король устроил масштабную вечеринку в своем особняке. Многие поклонники ждали появления Аллы Пугачевой на торжестве, ведь она для звездного семейства не чужая. Однако этого не произошло. При этом дочь Кристины Орбакайте на празднике присутствовала.
Похоже, отношения бывших супругов по-прежнему напряженные. Алла Пугачева оградила свою семью от общения с Филиппом Киркоровым и его детьми. Хотя всего пару лет назад дети Пугачевой тоже были вхожи в дом Филиппа Киркорова. Однако между бывшими супругами произошла ссора, после которой они практически перестали общаться.
На празднике Филипп Киркоров собрал полный дом народу. Детям был накрыт отдельный стол. Взрослые гости наслаждались общением и осматривали хоромы поп-короля. Среди гостей был рэпер Тимати со своей мамой и дочерью Алисой. Конечно, ни один праздник не обходится без Давида Манукяна. Также на мероприятии были Тата Карапетян, Ида Достман, Андрей Малахов, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие звезды.
Мартина одарили шикарными подарками, одним из самых дорогих оказалась футболка Лионеля Месси в рамке. Дело в том, что сын Киркорова всерьез увлекается футболом.
Ранее "Дни.ру" писали, что эксперт раскрыл истинную причину расставания Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
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