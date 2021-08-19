Женатого Малахова сняли за жарким поцелуем с другой женщиной

Андрей Малахов и Лера Кудрявцева продемонстрировали нежные чувства на публике.

Телеведущих застукали за поцелуем в Сочи перед открытием музыкального конкурса "Новая волна". Шоумен проявил довольно жаркие чувства к коллеге. Он страстно поцеловал звезду.

Видео произошедшего выложила в сторис своего инстаграм-аккаунта сама Лера Кудрявцева. Такие горячие кадры смутили поклонников знаменитостей. Своим поведением ведущие провоцируют слухи о романе.

Отметим, что Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой. Только недавно шоумен рассказывал о своих чувствах к супруге. Пара живет душа в душу и вместе воспитывают сына Сашу. Единственному наследнику Андрея Малахова скоро исполнится четыре года, но шоумен до сих пор не показал мальчика публике и держит в тайне все, что касается ребенка. Известно лишь то, что телеведущий активно участвует в воспитании ребенка, не сваливая все заботы на плечи жены.

Замужем и Лера Кудрявцева. Ее супругом является хоккеист Игорь Макаров. Теперь недоумевающая публика гадает: то ли ведущие нарочно решили спровоцировать россиян подобным фривольным поведением, то ли между ними действительно пробежала искра.