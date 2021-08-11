Малахов выставил напоказ секрет тайного сына

Для поклонников Андрея Малахова его единственный сын до сих пор является настоящей тайной за семью печатями.

Популярный телеведущий в течение десяти лет состоит в браке с Натальей Шкулевой. Шоумен долго искал свою идеальную спутницу, а когда нашел, наконец, обрел настоящее семейное счастье. Супруги живут душа в душу и вместе воспитывают сына Сашу. Единственному наследнику Андрея Малахова скоро исполнится четыре года, но мужчина до сих пор не показал мальчика публике и держит в тайне все, что касается ребенка.

Накануне, отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграм", Малахов решил немного отступить от правил и раскрыл небольшой секрет сына. В Сторис телеведущий показал любимую игрушку Саши. Оказалось, что звездный наследник любит плюшевых медведей и его лучшего друга зовут Пухом. На этом откровения Малахова относительно сына закончились. Шоумен в очередной раз дал понять, что пока он не готов делиться чем-то большим с широкой аудиторией.

За почти четыре года Малахову и Шкулевой каким-то чудесным образом удалось ни разу не попасть вместе с сыном в объектив камер папарацци. В одном из интервью Андрей рассказал, что покажет сына только тогда, когда мальчик сам этого захочет и уже будет понимать, какое внимание он к себе привлекает, будучи сыном знаменитости. Пока известно лишь то, что звездный отец активно участвует в воспитании ребенка, не сваливая все заботы на плечи жены.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Малахов заговорил о брачном договоре с супругой.