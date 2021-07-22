Малахов заговорил о брачном договоре с женой

Телеведущий разоткровенничался в ютуб-шоу Ирины Безруковой. Он заявил, что считает избранницу идеальной женщиной. Андрей Малахов поведал, что до женитьбы долго искал спутницу жизни, делая ошибки и разочаровываясь.
Шоумен убежден, что ему невероятно повезло с Натальей. За вместе проведенные годы Шкулева стала для звезды экрана очень близким человеком. По словам Андрея Малахова, за десять лет они поссорились раза четыре и то ненадолго.
При этом журналист отметил, что претензии друг к другу у них все же были. Из подобных ситуаций они выходили благодаря хорошему воспитанию и образованию. По мнению Андрея Малахова, в зарождающемся конфликте лучше проговорить проблемы позже, нежели устраивать скандал.
В быту главной шоумен считает жену. Именно Наталья хранит в доме уют и порядок, руководя уборщицами. Также Андрей Малахов высказался по поводу финансовых вопросов в семье. Он подчеркнул, что они оба работают, и если жена хочет купить себе нечто, что он считает глупостью, то может сделать это сама.
"У нас нет брачного договора", — признался телеведущий. Отметим, что супруги воспитывают сына Сашу.
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