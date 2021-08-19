Опять Бородина? Сбросивший семейные оковы Омаров взялся за старое

Ксения Бородина развелась с супругом чуть больше недели назад. Пока ведущая отмечает событие, Курбан Омаров развлекается совсем иначе.

Внезапно для многих бизнесмен опубликовал фото с красивой женщиной в белом платье. Некоторые сперва подумали, что фото свадебное и уже успели возмутиться. Другие же приняли спутницу знаменитости за бывшую супругу и слегла опешили. Оказалось, что рядом с Курбаном стоит поэтесса, Анна Егоян, которая и правда внешне напоминает звезду "Дома-2".

Бывший избранник Ксении Бородиной написал трогательный текст, в котором поблагодарил Анну за то, что она помогла ему прикоснуться к поэзии. Как сообщает 5-tv.ru, он назвал себя "деревянным и неотесанным" в этой сфере, несмотря на то, что недавно даже выпустил клип на стихотворение.

По словам Курбана Омарова, стихи помогают ему пробудить эмоции и испытать невероятные ощущения. Новоиспеченный артист пообещал поклонникам, что скоро выпустит еще несколько роликов, которые вызовут у них бурную реакцию. По мнению бизнесмена, следующая работа с Анной Егоян будет еще более трогательной.

Поклонники тут же решили, что между Анной и Курбаном что-то есть. "Мне одной кажется, что идеальная пара?", "Вы как с принцессой из сказки, Курбан", "Вы очень гармонично смотритесь, может это любовь?", "Очень красивая Анна, и вы вдвоем лучшие", "Копия Ксении Бородиной. Опять за старое?", "Она очень похожа на Ксюшу, не можете забыть", – писали они.

