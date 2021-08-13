"Тяжело его потерять": Бородина не может забыть покойного возлюбленного

15 лет назад Ксения Бородина потеряла любимого мужчину, о котором до сих пор не может забыть.

После новости о разводе с Курбаном Омаровым личная жизнь телеведущей вызывает повышенный интерес публики. Брюнетка пока не дает повода говорить о новом романе, поэтому поклонники звезды все чаще вспоминают ее бывших мужчин. Еще до первого замужества знаменитость встречалась с солистом группы "Динамит" – Леонидом Нерушенко. Музыкант ушел из жизни в 27 лет, разбившись на мотоцикле, и эта трагедия стала страшным ударом для Ксении Бородиной.

Теперь, когда телеведущая одинока, подписчики спросили, вспоминает ли она о покойном возлюбленном. Женщина не стала кривить душой и призналась, что вспоминает и очень часто.

"Было тяжело его потерять," – написала Бородина в Сторис своего инстаграм-аккаунта.



Ксения растрогала фолловеров рассказом о том, что Леонид очень многому ее научил и открыл глаза на многие вещи, им всегда было хорошо вместе.

Судя по рассказам их знакомых, Ксению и Леонида связывали очень близкие отношения. Перед смертью Нерушенко познакомил возлюбленную со своими родителями и намеревался сделать ей предложение руки и сердца, но не успел. Очевидно, телеведущая до сих пор не может забыть покойного жениха.

Недавно эту информацию подтвердил и давно знакомый с Ксенией певец Данко. Артист уверен, что главной любовью Ксении Бородиной был Леонид Нерушенко, а Курбана Омарова она по-настоящему не любила, вот и бросила.