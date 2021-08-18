Миллионы рублей: что известно об элитном жилье вляпавшейся в секс-скандал Прокловой

Многие артисты могут похвастаться шикарной недвижимостью в Сочи. Пандемия сделала дома и квартиры у моря еще более ценными.

Актриса Елена Проклова является счастливой обладательницей элитных апартаментов практически в самом сердце города. Она приобрела все однокомнатные квартиры на одиннадцатом этаже новостройки и совместила их так, как решили ее дизайнеры и проектировщики. Сейчас общая площадь жилья составляет около 120 квадратных метров.

В квартире есть столовая с барной стойкой, совмещенная с гостиной, две спальни, сауна и большая терраса. Из одной из квартир получился большой балкон, на котором отлично поместились джакузи, массажное кресло и место для отдыха. Актриса ранее рассказывала, что именно с этого места открывается настолько прекрасный вид, что можно даже разглядеть дельфинов.

Известно, что за квартиру Елена Проклова заплатила 15 миллионов рублей. Сейчас она стоила бы намного дороже. На этом знаменитость не остановилась и решила построить себе дом в горах. В особняке также будет сауна и бассейн. По подсчетам журналистов, новое жилье будет стоить артистке около 20 миллионов рублей.

Однако не только Елена Проклова является ярой поклонницей Сочи. Певица Слава купила сразу несколько квартир в элитном жилом комплексе около Олимпийского парка. Звезда считает недвижимость крайне выгодным вложением. Буквально на днях она рассказала, что ее апартаменты сейчас выросли в цене практически в два раза после покупки.

