Рассказавшая о связи с Авербухом в 15 лет Арзамасова высказалась о грязном секс-скандале

Российская актриса Лиза Арзамасова стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказала подробности отношений с Ильей Авербухом.

Ведущая задала Лизе Арзамасовой вопрос о харассменте и отношениях в актерской среде, что сейчас является крайне популярной темой у звезд. Ответ оказался неожиданным. Жена Ильи Авербуха заявила, что в ее жизни такого не было ни разу.

"Нет, не было ни намеков, ничего такого. Я не исключаю возникновение симпатии между свободными мужчиной и женщиной, когда они вместе увлечены одной работой. Сколько мы знаем прекрасных пар. Но я очень рада, что у меня ничего такого нет", – отметила Арзамасова.

На вопрос, считает ли актриса правильным рассказывать о таких случаях, которые произошли давным-давно. Говоря об этом, ведущая, очевидно, намекнула на недавнее скандальное интервью коллеги Лизы Арзамасовой Елены Прокловой, которая в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вывалила сексуальные подробности своей юности и рассказала о домогательствах известного режиссера.

"Есть три варианта. Либо это очень сильно болело, происходила страшная ситуация. И человек хочет, чтобы учились на ее ошибках, чтобы девчонки сохраняли в себе этот стержень в моменте, а не потом. Либо человек рассказал и потом пожалел об этом. В любом случае, все зависит т конкретной ситуации", – рассказала Арзамасова.

Напомним, ранее Елизавета Арзамасова рассказала, что сблизилась с хореографом Ильей Авербухом, когда ей было всего 15 лет.