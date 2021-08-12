Рассказавшая о связи с Авербухом в 15 лет Арзамасова высказалась о грязном секс-скандале

Ведущая задала Лизе Арзамасовой вопрос о харассменте и отношениях в актерской среде, что сейчас является крайне популярной темой у звезд. Ответ оказался неожиданным. Жена Ильи Авербуха заявила, что в ее жизни такого не было ни разу.
"Нет, не было ни намеков, ничего такого. Я не исключаю возникновение симпатии между свободными мужчиной и женщиной, когда они вместе увлечены одной работой. Сколько мы знаем прекрасных пар. Но я очень рада, что у меня ничего такого нет", – отметила Арзамасова.
На вопрос, считает ли актриса правильным рассказывать о таких случаях, которые произошли давным-давно. Говоря об этом, ведущая, очевидно, намекнула на недавнее скандальное интервью коллеги Лизы Арзамасовой Елены Прокловой, которая в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вывалила сексуальные подробности своей юности и рассказала о домогательствах известного режиссера.
"Есть три варианта. Либо это очень сильно болело, происходила страшная ситуация. И человек хочет, чтобы учились на ее ошибках, чтобы девчонки сохраняли в себе этот стержень в моменте, а не потом. Либо человек рассказал и потом пожалел об этом. В любом случае, все зависит т конкретной ситуации", – рассказала Арзамасова.
Напомним, ранее Елизавета Арзамасова рассказала, что сблизилась с хореографом Ильей Авербухом, когда ей было всего 15 лет.
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