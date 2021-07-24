Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!

Недавно Яна Поплавская осудила Елену Проклову, которая в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала о домогательствах со стороны знаменитого артиста. 54-летняя актриса считает, что вспоминать и говорить об этом публично не стоило, ведь прошло много лет.
Проклова отреагировала на слова Поплавской. Актриса дала понять, что удивлена словами коллеги, задавшись вопросом: "Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом?". Елена не понимает, почему ей должно быть стыдно за свои откровения, ведь это было на самом деле. Артистка предположила, что у Поплавской личная неприязнь к ней.
Садальский отнесся к этому конфликту с присущей ему иронией и сарказмом. Актер назвал Проклову женщиной-героем, вероятно, не без издевки. Он пожелал Елене физических сил работать дальше в нужном направлении.
"Об оральном сексе... нельзя молчать!", – написал Стас в своем интаграм-аккаунте.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что в студии передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" появился молодой актер, который обвинил Елену Проклову в домогательствах. Артист рассказал, что звезда советского кино делала ему недвусмысленные намеки.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка
Кто занимается саморазвитием?