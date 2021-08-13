Охлобыстин вознес затравленную Бузову: Обретем великую актрису

Артист поддержал начинающую коллегу после скандала с Сергеем Безруковым. Такого не ожидал никто.

На днях случилась еще одно громкое событие, связанное с театральной деятельностью Ольги Бузовой. Сергей Безруков "прошелся" по поющей ведущей и отметил, что, к счастью, великий Константин Сергеевич Станиславский не дожил до момента, когда она вышла на легендарную сцену. Знаменитость тут же ответила ему, что была бы счастлива и благодарна, если бы он лично пришел на спектакль и дал ей совет.

Некоторые деятели культуры и искусства поддержали Ольгу, но большинство все-таки согласились с Безруковым. Среди "оппонентов" поющей ведущей, помимо артиста, значатся и такие популярные имена, как Никита Михалков и Станислав Садальский. Теперь в игру вступил и Иван Охлобыстин, поддержав своего приятеля Михаила Пореченкова. Ранее он отметил, что Ольга сыграла важную роль в театральной жизни столицы.

Иван Охлобыстин отметил, что устал слышать негативные высказывания в адрес Ольги Бузовой. "Интересно поэкспериментировать", – заявил он. Артист убежден, что наш народ далек от мира театра, все просто ищут зрелищ. Именно поэтому он не считает опасной роль ведущей во всей этой ситуации.

Звезда сериала "Интерны" заявила, что возможны лишь два пути. В первом случае Ольга продолжит играть, а дальше возраст просто поставит крест на ее деятельности. Во втором же она "раскроется", а публика "обретет великую актрису".

