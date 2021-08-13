Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Пятница
13 августа
Лента новостей
16:51
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
16:48
Бабкина открестилась от задержанного в ее театре на репетиции артиста
16:39
В Воронеже водитель иномарки сбил на тротуаре пешеходов
16:35
Бурак Озчивит из "Основания: Осман" убит горем: дом звезды под угрозой
16:14
Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой
16:10
"Проституткой будешь!": Масю Шпак приложили за развод с фриком
16:04
"Зачем я живу": Билан отмаливает мерзкие поступки
15:56
Число погибших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось
15:45
Звезда "Секса в большом городе" о странном поведении Михаила Барышникова: Он слишком русский
15:41
"Бабка с фотошопом": Бледанс оправдалась после объятий с молодым красавцем
15:38
Обвиняют в мошенничестве: близкого человека Бородиной разыскивает Интерпол
15:37
"Почти не помнит": частично потерявшая память певица МакSим сбежала из больницы
15:21
"Уголовное дело!": Кутящая с мужиком Бузова вляпалась в неприятности
15:03
Охлобыстин вознес затравленную Бузову: Обретем великую актрису
14:53
Сверкнувшая причинным местом Настя Ивлеева сменила имя
14:43
"Противно и отвратительно": Хмельницкая сообщила о большой беде
14:36
Тяжелобольную МакSим выписали из больницы
14:28
Кража, зависимость, смерть: Трагический финал музыканта Криса Кельми
14:16
Сраженный страшной болезнью Сафонов вышел на связь
13:59
Превратившую бога Локи в бисексуала компанию Disney обвинили в трусости и спекуляциях на ЛГБТ-теме
13:50
Экономист спрогнозировал рост рубля к концу августа
13:45
Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову
13:40
Экономист ответил на слова Шойгу о возвращении России в "девяностые"
13:36
"100-процентная смертность!": подруга скончалась после кайфа с Крутым на курорте
13:34
"Крепись, старик": Шуфутинскому предсказали страшную участь
13:29
Почему нельзя запивать еду: диетологи предупредили россиян
13:08
Жириновский наехал на Познера из-за "русского мира"
13:06
Монеточки больше нет: Известную певицу "хоронят" заживо
12:57
"Росатом" проведет для талантливых учащихся экспедицию на Северный полюс
12:56
Известный актер Ильин после тяжелой болезни превращается в затворника
12:43
Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
12:08
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
12:05
Украинской прыгунье Магучих пришлось извиняться на родине за фото с россиянкой Ласицкене
12:04
"Папина радость и копия": Глеб Матвейчук показал подросших детей
12:00
Аналитик Тышкевич: Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России
11:45
Начала предвыборную кампанию с обмана: Довлатова возмущена бесчинством полезшей во власть Булановой
11:38
Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно
11:35
Названы самые тяжелые профессии в России
11:34
Приписка мелким шрифтом: звезда "Маргоши" сообщила о махинациях с документами в театре Меньшикова
11:31
В России за сутки выявили 22 277 новых случаев коронавируса
11:20
Юрист предупредил россиян о возможных проблемах с унаследованными квартирами
11:10
В Москве отменили обязательный перевод сотрудников на дистанционную работу
10:27
"Тело в форме": Волочкова готовится показать сокровенное
10:06
Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко
09:49
Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке
09:31
Новый поворот в конфликте Долиной и тиктокерши Карнавал: Выпросила билеты и "кинула"
09:28
На Украине нашли "пиратский" способ остановить "Северный поток"
08:57
Капуста в России подорожала в 4 раза: сотрудник продуктовой сети наглядно показал рост цен
08:46
Вдова впервые обратилась к народу после смерти Меньшова
06:13
Жена Обамы публично вмазала Меган Маркл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей
Отомстила? Тиктокерша Карнавал нагадила под нос Ларисе Долиной
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Охлобыстин вознес затравленную Бузову: Обретем великую актрису

Охлобыстин вознес затравленную Бузову: Обретем великую актрису

Артист поддержал начинающую коллегу после скандала с Сергеем Безруковым. Такого не ожидал никто.
прочитано 396 раз

На днях случилась еще одно громкое событие, связанное с театральной деятельностью Ольги Бузовой. Сергей Безруков "прошелся" по поющей ведущей и отметил, что, к счастью, великий Константин Сергеевич Станиславский не дожил до момента, когда она вышла на легендарную сцену. Знаменитость тут же ответила ему, что была бы счастлива и благодарна, если бы он лично пришел на спектакль и дал ей совет.

ПО ТЕМЕ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек

"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой

 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Некоторые деятели культуры и искусства поддержали Ольгу, но большинство все-таки согласились с Безруковым. Среди "оппонентов" поющей ведущей, помимо артиста, значатся и такие популярные имена, как Никита Михалков и Станислав Садальский. Теперь в игру вступил и Иван Охлобыстин, поддержав своего приятеля Михаила Пореченкова. Ранее он отметил, что Ольга сыграла важную роль в театральной жизни столицы.

Иван Охлобыстин отметил, что устал слышать негативные высказывания в адрес Ольги Бузовой. "Интересно поэкспериментировать", – заявил он. Артист убежден, что наш народ далек от мира театра, все просто ищут зрелищ. Именно поэтому он не считает опасной роль ведущей во всей этой ситуации.

Звезда сериала "Интерны" заявила, что возможны лишь два пути. В первом случае Ольга продолжит играть, а дальше возраст просто поставит крест на ее деятельности. Во втором же она "раскроется", а публика "обретет великую актрису".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 15:03 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Викунья Тигрунья
Пожаловаться Ответить
Бузова- уровень для Ваньки Охлопка. То он- батюшка, то он актёришко. Чётные и нечётные дни чередует. Друг друга стОят!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"100-процентная смертность!": подруга скончалась после кайфа с Крутым на курорте

Композитор раскрыл душу
Шоу-бизнес

Россияне потеряли родившую троих детей Иглесиасу Курникову

Она не выходит на связь
Шоу-бизнес

Начала предвыборную кампанию с обмана: Довлатова возмущена бесчинством полезшей во власть Булановой

Наглость и дерзость
Шоу-бизнес

Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно

Поклонники ахнули

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+