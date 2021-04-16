Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Уходящая неделя запомнилась несколькими громкими историями. Все самые яркие скандалы шоу-бизнеса – в специальной подборке "Дни.ру".

Список самых громких скандалов шоу-бизнеса недели открывается разборками певицы Ларисы Долиной и блогерши Валей Карнавал. Конфликт знаменитостей прокомментировала телеведущая Лера Кудрявцева.

Она встала на сторону "старой гвардии". Кудрявцева заявила, что блогер вела себя невоспитанно по отношению к Долиной. На своей странице в "Инстаграм" телеведущая упрекнула Карнавал в необразованности.

Также Кудрявцева раскритиковала молодое поколение, которое часами сидит в социальных сетях. По ее мнению, большинство блогеров со временем растеряют поклонников, так как их творчество не представляет большой ценности.

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на включение певицы Ольги Бузовой в состав жюри Высшей лиги КВН. Шоумен высмеял появление звезды "Дома-2" в эфире своей программы на Первом канале.

Ургант пошутил, что рядом со столом звезды на некоторое время нужно разжечь костер, как это было в "Доме-2". По его словам, так Бузовой будет легче адаптироваться к новой обстановке. "Гусман будет жарить шпикачки", – добавил он.

Также Ургант предложил изменить систему оценок. Наряду с традиционными баллами должны быть введены различные эмодзи. В таком случае участники будут знать, какие чувства испытали члены жюри во время просмотра их выступлений.

Еще один скандал шоу-бизнеса разгорелся после публикации телеведущей Регины Тодоренко в социальных сетях. Знаменитость рассказала, что ей пришлось срочно поменять планы на майские праздники из-за закрытия Турции.

Жалобы Тодоренко возмутили пользователей Сети. Они считают, что телеведущей не следует хвастаться роскошной жизнью, в то время как многие россияне не могут прокормить себя и свою семью во время пандемии.

Певец Леонид Агутин вспомнил неприятную историю, которая произошла с ним и его женой, исполнительницей Анжеликой Варум несколько лет назад. Артисты заявились в ресторан в откровенных нарядах.

Агутин был в пиджаке на голое тело, а Варум – в коротких шортах. Менеджер заведения подошел к ним и сообщил, что их внешний вид не соответствует правилам. После долгих препирательств звезды покинули ресторан.

Список самых ярких скандалов шоу-бизнеса недели закрывает шумиха вокруг актрисы Анастасии Макеевой. Выпуск передачи "Звезды сошлись" был посвящен ее роману с женатым мужчиной.



Поведение артистки осудили гости программы. Так, поэтесса Лариса Рубальская назвала звезду разрушительницей. По ее словам, Макеева относится к таким людям, которые "ходят по костям".

Певица Татьяна Буланова посоветовала актрисе несколько раз подумать, прежде чем выходить замуж за своего возлюбленного. Она напомнила, что у мужчины есть четверо детей – дело не только в алиментах, но и моральном аспекте.