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Шоу-бизнес
Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек

Заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького, писатель Захар Прилепин, высказался относительно конфликта поющей ведущей и Сергея Безрукова. Он заступился за Ольгу Бузову.
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Напомним, популярный артист порадовался тому факту, что Константин Станиславский не дожил до момента, когда стены легендарного театра увидели звезду "Дома-2" на сцене. Как известно, Ольга себя в обиду не даст, а потому ответ последовал мгновенно. Она заявила, что с радостью приняла бы его советы и была бы благодарна, если бы артист пришел на спектакль. Однако он этого не сделал.

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Захар Прилепин поддержал знаменитость. Он отметил, что в советские времена, чтобы "прикрыть" спектакль деятели приходили, смотрели постановку, а затем лично общались с актерами и режиссерами, давая им право ответить. "Никто не удосужил ее разговором", – возмутился писатель.

Также заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького заявил, что Сергей Безруков точно знает простую истину: многие великие артисты не оканчивали специальных училищ. "Они пришли из трактиров, подворотен", – вспомнил он и сравнил Ольгу Бузову с Фаиной Раневской, Татьяной Друбич и другими звездами.

По мнению Захара Прилепина, травля Бузовой – дело не совсем благородное, ей необходимо дать шанс. "Может одаренный человек", – отрезал он. Скандал с участием знаменитости продолжается уже несколько месяцев. Смогут ли зрители еще раз прийти на спектакль с участием Ольги – пока остается загадкой.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 12:43 Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

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...
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Режиссер «Лаборатории Derevo», автор детского мюзикла «Золото» Антон Адасинский написал открытое письмо МХАТу
«Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти <цензура> моей семьи», - говорится в письме, опубликованном «ВКонтакте».
«Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», - резюмировал режиссер
.гостья
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А вот отзывы зрителя , о просмотра спектакля во МХАТе
Хочется начать с того, что во время выступления многие зрители просто не могли сдержать своих эмоций и откровенно закрывали глаза в надежде на то, что это сейчас же прекратится, но это ещё были рядовые зрители...
Тяжелее всего было смотреть на настоящих ценителей искусства, которые просто сидели на своих местах и не моргали долгие минуты, видимо пытаясь зацепиться своим взглядом хоть за какие-то плюсы, которые могли вытянуть это мягко говоря непрофессиональное выступление
.гость
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Гость832202
Оставьте Ольгу в покое,высоконравственные,высококультурные эстеты!Если упоминание о ней вызывает гнев или нервный тик,то статьи о ней можно просто пропускать,на концерты билеты не покупать,а мхат далеко не единственный действующий театр в Москве-выбор есть всегда!
И вы предлагаете ,чтобы мразь поганила великий театр? не возмущаться этой бездарной,другие <цензура> начнут тоже лезть ,напрыгают в другие театры ,наглядно покажут , что не надо что то заканчивать ,не проходить школу игры актера ,великих учителей ,значит полезут вот такие мрази,как бузова,милохин и моргенштерны, им тварям подавай великие сцены,а как иначе
Гость822471
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Какая же она не красивая. Но наглая. Прилипучая!
.правда
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Бузова показала , не нужно ни знаний, ни навыков, ни профессионального образования
Я лично посетил спектакль с Ольгой и был крайне удивлён тем, что увидел на сцене, ведь было видно и невооружённым взглядом просто никакую актёрскую игру популярной "певицы" и всё выступление меня это сильно удручало и в конце мне было так стыдно, что просто не передать это словами.
Кроме меня такой стыд испытали и самые известные российские артисты, которые не постыдились в выражениях и высказались всё, что об этом думают
Гость832202
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Оставьте Ольгу в покое,высоконравственные,высококультурные эстеты!Если упоминание о ней вызывает гнев или нервный тик,то статьи о ней можно просто пропускать,на концерты билеты не покупать,а мхат далеко не единственный действующий театр в Москве-выбор есть всегда!
...
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А Безруков и не говорит про игру этой дебилки ,ему было достаточно ,что ничтожество бузова просто была на сцене МХАТа , скорее он тоже знает как и режиссер детских спектаклей ,что уволился из театра , не захотел видеть ,на сцене порно звезду ,это скромно сказано,а на самом деле это пакость бузова обслуживает клиентов в притоне,вот такая мерзость на сцене ,устроил взяточник худрук бордель на сцене ему все равно, как и кто принесет хайп
Гость831535
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«Образ проституки»: Приехавшая в Беларусь Бузова...
Ольга Бузова прилетела в Минск, чтобы принять участие в съемках шоу «X-Фактор. Беларусь». Перед началом съемок певица решила опубликовать в инстаграме свое фото в студии, но нарвалась на шквал критики. «Мы начинаем первый отборочный тур главного шоу “<цензура>-Фактор” на главном канале страны «Беларусь1», – заявила Бузова, и тут же столкнулась с упреками в том, что БТ1 – вовсе не главный канал страны, а смотрят его якобы одни пенсионерки. Ольга Бузова в платье, возмутившем фанатов,её вечные развратные позы И эту шваль на сцену МХАТа?
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