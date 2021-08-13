Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек

Заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького, писатель Захар Прилепин, высказался относительно конфликта поющей ведущей и Сергея Безрукова. Он заступился за Ольгу Бузову.

Напомним, популярный артист порадовался тому факту, что Константин Станиславский не дожил до момента, когда стены легендарного театра увидели звезду "Дома-2" на сцене. Как известно, Ольга себя в обиду не даст, а потому ответ последовал мгновенно. Она заявила, что с радостью приняла бы его советы и была бы благодарна, если бы артист пришел на спектакль. Однако он этого не сделал.

Захар Прилепин поддержал знаменитость. Он отметил, что в советские времена, чтобы "прикрыть" спектакль деятели приходили, смотрели постановку, а затем лично общались с актерами и режиссерами, давая им право ответить. "Никто не удосужил ее разговором", – возмутился писатель.

Также заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького заявил, что Сергей Безруков точно знает простую истину: многие великие артисты не оканчивали специальных училищ. "Они пришли из трактиров, подворотен", – вспомнил он и сравнил Ольгу Бузову с Фаиной Раневской, Татьяной Друбич и другими звездами.

По мнению Захара Прилепина, травля Бузовой – дело не совсем благородное, ей необходимо дать шанс. "Может одаренный человек", – отрезал он. Скандал с участием знаменитости продолжается уже несколько месяцев. Смогут ли зрители еще раз прийти на спектакль с участием Ольги – пока остается загадкой.

