"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой

Блогер и поющая ведущая около полутора лет состояли в романтических отношениях. Поклонники пары уже потирали руки в предвкушении свадьбы, однако счастливого события не случилось. Как гром среди ясного неба грянула новость о разрыве. Экс-возлюбленные болезненно переживали тот период. Теперь все осталось позади, но Даву, судя по всему, иногда еще продолжают преследовать воспоминая о романе с Ольгой Бузовой.
Накануне, находясь в аэропорту, музыкант встретил девушку, которая очень напомнила ему бывшую. Мужчина несколько секунд смотрел на незнакомку, а потом понял, что ошибся.
"Показалось," – написал обескураженный блогер в своих Сторис.
Ранее Манукян заявлял, что возвращаться к бывшим не в его правилах, поэтому речи о воссоединении пары идти не может. К тому же, Дава не желает терпеть маниакальное увлечение Бузовой соцсетями и ее пристрастия к алкоголю – об этом сообщил "StaHit".
Став новым ведущим "Дома-2", Манукян оказался окружен повышенным вниманием участниц и даже побывал на свидании с одной из них. Воспоминания о прошлом с Бузовой не должны помешать рэперу построить свое настоящее счастье.
Что касается самой Ольги Бузовой, то она тоже не проявляет стремления к воссоединению с бывшим возлюбленным, а недавно певица даже заявила о свадьбе с поваром.
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