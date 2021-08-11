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Шоу-бизнес
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой

"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой

Давид Манукян и Ольга Бузова давно не вместе, но отголоски их романа все еще слышны.
прочитано 446 раз

Блогер и поющая ведущая около полутора лет состояли в романтических отношениях. Поклонники пары уже потирали руки в предвкушении свадьбы, однако счастливого события не случилось. Как гром среди ясного неба грянула новость о разрыве. Экс-возлюбленные болезненно переживали тот период. Теперь все осталось позади, но Даву, судя по всему, иногда еще продолжают преследовать воспоминая о романе с Ольгой Бузовой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Накануне, находясь в аэропорту, музыкант встретил девушку, которая очень напомнила ему бывшую. Мужчина несколько секунд смотрел на незнакомку, а потом понял, что ошибся.

"Показалось," – написал обескураженный блогер в своих Сторис.

Ранее Манукян заявлял, что возвращаться к бывшим не в его правилах, поэтому речи о воссоединении пары идти не может. К тому же, Дава не желает терпеть маниакальное увлечение Бузовой соцсетями и ее пристрастия к алкоголю – об этом сообщил "StaHit".

Став новым ведущим "Дома-2", Манукян оказался окружен повышенным вниманием участниц и даже побывал на свидании с одной из них. Воспоминания о прошлом с Бузовой не должны помешать рэперу построить свое настоящее счастье.

Что касается самой Ольги Бузовой, то она тоже не проявляет стремления к воссоединению с бывшим возлюбленным, а недавно певица даже заявила о свадьбе с поваром.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 21:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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да, кто захочет вернуть алкоголичку,проститутку,тупую, тварь бузову?да что за бред жить с такой мигерой,дай бог оградить себя от твари,а то она Тарасова годами гнобила теперь радуемся за него , <цензура> от бузовой перешло Дави,но он не такой простак,что терпел это убожество ,как терпелТарасов, что сифилис от этого убожества получил ,думал,что проститутка исправится,да она до сих пор не может забыть притон ,где обслуживала клиентов ,тогда свобода была ,и зачем <цензура> себя ограничивать браком ,если это мерзость заточена на разврат и пошлятину ,она знает,что со своим развратом иметь детей не
Гость822603
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Уже тошнит от Бузовых Киркоровых Манукяновых Лазаревых и т д - тошнииииит
эля
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в аэропорту, музыкант встретил девушку, которая очень напомнила ему бывшую. Мужчина несколько секунд смотрел на незнакомку, а потом понял, что ошибся.
"Показалось," – написал обескураженный блогер****

надо было сразу перекрестится,когда кажется -всегда крестятся.
эля
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певица даже заявила о свадьбе с поваром *
заявлять одно,а выйти это другое,пока за её заявления платят,так и будет только заявлять.
но её даже повар не возьмет,только если какая-нибудь данямилохина,не разобравшись,с бодуна.
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