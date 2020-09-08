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Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

  • Дата рождения: 22 июля 1966
  • Место рождения: Заокский район, Тульская область
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 180
  • Вес: 80
  • Жена/Муж: Оксана Арбузова
  • Дети: Василий, Савва, Анфиса, Евдокия, Варвара, Иоанна

Биография, Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин – известный российский актер, режиссер и продюсер, который зрителям больше всего запомнился по роли остроумного доктора Быкова в сериале «Интерны». Он активно снимается в полнометражных фильмах, озвучивает персонажей в мультиках. При этом артист не ограничивается кинематографом: он является драматургом, писателем, журналистом. Когда-то был служителем Русской православной церкви, однако ушел оттуда по собственному желанию.

Семья

Иван родился в заповедном месте в Заокском районе, Тульской области. Его отцу на момент рождения сына было 62 года, а матери – 19. Папа, воевавший на полях ВОВ, работал главным врачом в больнице, а мама была обычной студенткой, но, несмотря на разницу в статусе и возрасте, у них завязался бурный роман. Позднее мама стала работать инженером-экономистом.

Детство и юность

Иван жил с матерью: сначала в небольшом населенном пункте под Малоярославцем, а затем семья переехала в российскую столицу. Затем у мальчишки, который уже в юном возрасте грезил ролями в фильмах и сериалах, появился отчим.  В скором времени в новой семье родился ребенок Станислав, брат будущей звезды «Интернов».

После школы Охлобыстину удалось поступить во ВГИК. Его сокурсниками стали будущие известные персоны кинематографа: Федор Бондарчук и Рената Литвинова. Примечательно, что при поступлении в приемной комиссии сидел сам Игорь Таланкин, популярный режиссер. Он попросил молодого парня как-нибудь удивить экзаменаторов, на что получил очень дерзкий ответ. Сначала огрызнувшегося юношу выгнали, но затем вернули. Учебу во ВГИК прерывала служба в армии.

Карьера, Иван Охлобыстин

Талантливый актер получил первую роль, еще не окончив институт. Он сыграл в фильме «Нога», за что удостоился приза на фестивале «Молодость» - критики высоко оценили актерскую игру парня. В 1993 году Иван написал сценарий к картине «Урод», и его вновь выдвинули на получение престижной премии (правда, награда досталась другому человеку). Примерно в то же время состоялся и режиссерский дебют: Охлобыстин снял фильм «Арбитр», который удостоился премии «Кинотавр».

Временный уход

В начале нового тысячелетия актеру пришлось оставить карьеру в кинематографе. Он был рукоположен в священники в Ташкентской иерархии, поэтому на какое-то время ему необходимо было приехать в Узбекистан с женой и детьми. Однако супруга не выдержала тамошней жары и уговорила артиста вернуться в Москву. Затем последовала служба в храме святителя Николая в Заяицком, а затем в храме Софии Премудрости Божией. В то время он только писал сценарии к сериалам и полнометражным картинам.

Триумфальное возвращение

К актерской роли он вернулся в 2007 году – вышел фильм «Заговор с его участием». Затем последовало несколько приметных кинематографических проектов. Но главная роль была сыграна в 2010 году, когда Иван предстал в образе язвительного и саркастичного врача Быкова в сериале «Интерны». Эта роль окончательно сделала актера популярным, у многочисленных поклонников он ассоциируется именно с руководителем интернатуры. Сериал выходил на канале ТНТ с 2010 по 2016 годы.

Личная жизнь, Иван Охлобыстин

На съемках фильма «Арбитр» Охлобыстин познакомился с актрисой Ксенией Качалиной, однако их романтические отношения продлились недолго из-за чувств мужчины к подруге и однокурснице Оксане Арбузовой. В 1995 году влюбленная пару сыграла свадьбу. Сегодня они воспитывают шестерых детей: двоих сыновей и четыре дочки. Несмотря на постоянное участие в сериалах и полнометражных лентах, артист замечательно исполняет роль любящего отца.

Интересные факты

  • Является обладателем именных золотых часов, врученных «За заслуги перед Отечеством» президентом Владимиром Путиным.
  • Охлобыстин – ярый сторонники монархизма, о чем неоднократно подчеркивал в интервью.
  • С 2014 года трудится в роли креативного директора компании Baon, которая занимается производством и реализацией одежды.
  • В 2015 году звезда российских сериалов и фильмов оказалась в «черном списке» СБУ. Актеру запрещен въезд в Украину.
  • Одно из хобби – ювелирное дело. Причем актер выпускает украшения в необычном стиле киберпанк.
  • Озвучил царя в нескольких российских мультфильмах про приключения Ивана-Царевича.

Роли, Иван Охлобыстин

Активно снимается в фильмах и сериалах, режиссирует и продюсирует проекты. Он написал сценарии почти к 20 различным кинопроектам, среди которых есть популярные картины.

Избранная фильмография:

1991 – «Нога» (Валера Мартынов)

1997 – «Кризис среднего возраста» (Криминальный босс, моряк)

2001 – «Даун Хаус» (Парфен)

2007 – «Заговор» (Григорий Распутин)

2010-2016 – «Интерны» (Андрей Быков)

2017 – «Птица» (Олег)

2019 – «Холоп «(психолог)

Актер сегодня

Иван Охлобыстин продолжает сниматься в фильмах и сериалах, хотя его звездной ролью по-прежнему является персонаж «Интернов». Параллельно вместе с женой он воспитывает шестерых детей. В начале 2020 года на экранах страны появилась кинокартина «Холоп», которая установила рекорд в российском прокате, собрав свыше 2,5 миллиардов рублей. Бывший священник сыграл психолога, который наставляет героев на путь истинный. В 2020 году выйдут еще два кинопроекта с его участием: «Вспышка» и «Этаж».

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