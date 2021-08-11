Сравнение с Королевой и сплетни о разводе: что известно о браке Проскуряковой и Николаева

Юлия Проскурякова родилась в Екатеринбурге. С самого детства она выступала с ансамблем и участвовала в различных конкурсах. Однако делать стремление к творчеству своей профессией девушка не спешила. Она решила стать юристом. Даже тогда она не забывала о музыкальной деятельности: проходил кастинги и сражалась за свое место под солнцем. Поговаривали, что тогда успеха дива не добилась из-за своей внешности.
В 2001 году распался любимый миллионами союз Игоря Николаева и Наташи Королевой. Певицу не устраивала разгульная жизнь супруга и стремление к свободе. Встреча Юлии и будущего мужа состоялась во время его гастролей. Тогда подруга уговорила начинающую артистку показать звезде свою песню. Музыканта впечатлила настойчивость девушки, и он пригласил ее пообщаться. Они проговорили до самого утра.
Ни о каком романе речи тогда и не было. Однако все решил случай. Отчаявшаяся исполнительница решила вернуть домой, но Игорь Николаев уговорил ее остаться в столице. Они скрывали свои отношения до 2008 году. На "Новой волне" они впервые выступили вместе с композицией. Тогда Юлия Проскурякова столкнулась с негативом: некоторые считали, что она слишком молода, другие же неустанно сравнивали ее с Наташей Королевой.
В прошлом году появились слухи о разладе пары. Поговаривали, что у артиста появилась молодая муза, а его супруга нашла cебе нового мужчину. Однако певица опровергла все сплетни. Она заявила, что ничто не может разрушить их крепкий союз.
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