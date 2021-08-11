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Шоу-бизнес
Сравнение с Королевой и сплетни о разводе: что известно о браке Проскуряковой и Николаева

Сравнение с Королевой и сплетни о разводе: что известно о браке Проскуряковой и Николаева

Для Игоря Николаева брак с юной Юлией Проскуряковой стал уже третьим. Многие сомневались в искренности этих отношений из-за разницы в возрасте.
прочитано 703 раза

Юлия Проскурякова родилась в Екатеринбурге. С самого детства она выступала с ансамблем и участвовала в различных конкурсах. Однако делать стремление к творчеству своей профессией девушка не спешила. Она решила стать юристом. Даже тогда она не забывала о музыкальной деятельности: проходил кастинги и сражалась за свое место под солнцем. Поговаривали, что тогда успеха дива не добилась из-за своей внешности.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

В 2001 году распался любимый миллионами союз Игоря Николаева и Наташи Королевой. Певицу не устраивала разгульная жизнь супруга и стремление к свободе. Встреча Юлии и будущего мужа состоялась во время его гастролей. Тогда подруга уговорила начинающую артистку показать звезде свою песню. Музыканта впечатлила настойчивость девушки, и он пригласил ее пообщаться. Они проговорили до самого утра.

Ни о каком романе речи тогда и не было. Однако все решил случай. Отчаявшаяся исполнительница решила вернуть домой, но Игорь Николаев уговорил ее остаться в столице. Они скрывали свои отношения до 2008 году. На "Новой волне" они впервые выступили вместе с композицией. Тогда Юлия Проскурякова столкнулась с негативом: некоторые считали, что она слишком молода, другие же неустанно сравнивали ее с Наташей Королевой.

В прошлом году появились слухи о разладе пары. Поговаривали, что у артиста появилась молодая муза, а его супруга нашла cебе нового мужчину. Однако певица опровергла все сплетни. Она заявила, что ничто не может разрушить их крепкий союз.

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Фото: music album Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 12:21 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость827845
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*Однако делать стремление к творчеству своей профессией девушка не спешила. *Они скрывали свои отношения до 2008 году.*

странные у вас формулировки,Автор: Евгения Мишнаевская,
А мы, между прочим, с вас пример берём, учимся у вас. Чему?* (с)
654785
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не современнная перефирийная тётка
456823
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Проскурякова выглядит на один возраст с Николаевым, пара в самый раз, <цензура> <цензура> <цензура>
1

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