Юлия Проскурякова со школы занималась художественной самодеятельностью, первый диплом получила за исполнение песни Игоря Николаева "Фотография 9х12". С 13 до 17 лет состояла в ВИА "Аленушка" и участвовала в различных смотрах.
По итогам студенческого конкурса "Голос России - 2000" в Самаре Юлия завоевала приз зрительских симпатий и специальный приз жюри. Отметилась в телепроектах "Стань звездой", "Народный артист" и "Музыкальный ринг".
В 2008 году приняла участие в творческом вечере Игоря Николаева в Юрмале в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна". В последующие годы приглашалась как гостья мероприятия. Артистка не обходит вниманием Шоу Валентина Юдашкина в Кремле, "Песню года", "Лучшие песни".
В марте 2011 года в Кремлевском дворце прошел дуэтный концерт "Одна надежда на любовь". Приуроченный к этому событию, увидел свет совместный альбом Николаева и Проскуряковой, в который вошли два диска - CD и DVD.
Юлия участвует в теле-, радио- и интернет-проектах, дает интервью журналам ("7Дней", "Теленеделя", "Отдохни"), гастролирует по России, ближнему и дальнему зарубежью. Ее песни часто занимают первые места по итогам опросов медийных компаний.
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