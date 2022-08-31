Юлия Павловна Проскурякова певица

Юлия Проскурякова со школы занималась художественной самодеятельностью, первый диплом получила за исполнение песни Игоря Николаева "Фотография 9х12". С 13 до 17 лет состояла в ВИА "Аленушка" и участвовала в различных смотрах.

По итогам студенческого конкурса "Голос России - 2000" в Самаре Юлия завоевала приз зрительских симпатий и специальный приз жюри. Отметилась в телепроектах "Стань звездой", "Народный артист" и "Музыкальный ринг".

В 2008 году приняла участие в творческом вечере Игоря Николаева в Юрмале в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна". В последующие годы приглашалась как гостья мероприятия. Артистка не обходит вниманием Шоу Валентина Юдашкина в Кремле, "Песню года", "Лучшие песни".

В марте 2011 года в Кремлевском дворце прошел дуэтный концерт "Одна надежда на любовь". Приуроченный к этому событию, увидел свет совместный альбом Николаева и Проскуряковой, в который вошли два диска - CD и DVD.

Юлия участвует в теле-, радио- и интернет-проектах, дает интервью журналам ("7Дней", "Теленеделя", "Отдохни"), гастролирует по России, ближнему и дальнему зарубежью. Ее песни часто занимают первые места по итогам опросов медийных компаний.