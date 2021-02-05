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Скандалы шоу-бизнеса: самое яркое за неделю

Сергей Лазарев. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящая неделя ознаменовалась громкими историями из жизни звезд. Самые яркие скандалы шоу-бизнеса разворачивались на глазах всей страны. "Дни.ру" помогут читателям оставаться в курсе последних событий.
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Шатунов выиграл суд у Разина

В судебных разбирательствах продюсера группы "Ласковый май" и исполнителя хита "Белые розы" наконец-то поставлена точка. Нагатинский суд Москвы отказался удовлетворить иск Андрея Разина о защите чести и достоинства.

Скандал шоу-бизнеса разгорелся после выпуска программы "Привет, Андрей!" с участием Юрия Шатунова. Артист на всю страну заявил, что Разин исполняет песни под его фонограмму и аранжировки.

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com

Возмущенный продюсер подал на певца в суд и потребовал от него компенсацию в десять тысяч рублей и публичные извинения. Однако доказательств "живого" исполнения Разин так и не представил, и суд встал на сторону Шатунова.

Цискаридзе осадил Лазарева в эфире шоу "Танцы со звездами"

Певец поругался с членами жюри в последнем выпуске популярного танцевального проекта. Сергей Лазарев не смог спокойно принять замечание Егора Дружинина и вступил с ним в словесную перепалку.

Артиста задели слова эксперта о том, что ему и его партнерше не хватало страсти и куража, и он принялся оправдываться и объяснять свою точку зрения. В разборки звезд вмешался Николай Цискаридзе.

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Педагог попросил Лазарева с уважением относиться к мнению профессионалов. "Егора учить танцевать не надо", – подчеркнул Цискаридзе. В итоге бывший премьер Большого театра поставил паре самый низкий балл из всех судей.

Борисова влепила смачную пощечину мужу Успенской

Еще один скандал шоу-бизнеса на уходящей неделе был связан с королевой шансона. Любовь Успенская решила подать на развод с Александром Плаксиным после 34 лет брака. Артистка заявила, что мужчина много лет жил за ее счет.

Певицу поддержала телеведущая Дана Борисова. Она назвала супруга Успенской "альфонсом". "Он вообще никакой поддержки ей не оказывал, никакой любви она не видела", – разоткровенничалась звезда с журналистами.

Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По ее словам, Успенская и Плаксин совершенно разные люди с разными судьбами. Супруги уже давно не живут вместе. "Надо было давным-давно указать ему на дверь", – категорично сказала телеведущая.

Максакова едва не сбежала со съемок "Пусть говорят"

Оперная певица поскандалила с приглашенным экспертом Галиной Запорожцевой в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Ведущему Дмитрию Борисову пришлось успокаивать Марию Максакову.

Причиной конфликта стали неосторожные слова Запорожцевой. Эксперту не понравились жалобы Максаковой на родственников. "У вас духовная инвалидность. Вы не чувствуете чужой боли, только собственную", – отметила эксперт.

Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В ответ знаменитость назвала Запорожцеву "моральным уродом". "Я уйду отсюда. Это невыносимо!", – закричала Максакова. Ведущему "Прямого эфира" потребовалось немало сил, чтобы вернуть певицу на съемочную площадку.

Вдова Грачевского взорвалась из-за слухов о драке

Завершает список самых ярких скандалов шоу-бизнеса история, случившаяся со вдовой основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Подруга покойного режиссера Мариана Саид Шах обвинила ее в нападении.

Екатерину Белоцерковскую якобы разозлили откровения женщины в студии "Пусть говорят", и она вместе неким мужчиной остановила ее в коридоре. "Они стали махать руками. Я думала, что меня изобьют", – пожаловалась Мариана.

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вдова основателя "Ералаша" опровергла ее слова. Никакой потасовки в коридоре не было. Белоцерковская рассказала, что не поднимала руку на Саид Шах, а всего лишь ее осадила. Екатерина добавила, что не умеет драться.

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Автор: 5 февраля 2021, 17:57 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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