Взявшегося за стакан Николаева крепко приложили

У некоторых фанатов складывается впечатление, что Игорь Николаев уж слишком часто отдыхает.

Еще недавно 61-летний исполнитель отдыхал с семьей в Подмосковье, а теперь отправился в Латвию. Там любят бывать многие звезды российского шоу-бизнеса, а у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале и вовсе есть собственные апартаменты.

Накануне артист опубликовал в своем истаграм-аккаунте фото с отдыха. На одном из снимков он запечатлен с женой и друзьями в Латвии, на другом Николаев, взявший в руки стакан с выпивкой, плывет на яхте в Дубае. Артист посвятил свой пост дорогому другу, в компании которого он замечен на обоих снимках, – руководителю Московского Театра Оперетты Владимиру Тартаковскому.

Под фото Николаев поздравил друга с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья. Некоторые поклонники присоединились к поздравлениям музыканта, другие же восприняли снимки артиста не совсем так, как было задумано, и выступили с критикой. Людям показалось, что Николаев с Проскуряковой слишком много отдыхают. Кто-то из подписчиков даже спросил, когда же музыкант уже будет работать. Сам исполнитель не стал отвечать на колкие комментарии. Возможно, у поклонников складывается превратное впечатление лишь потому, что снимками из отпуска Николаев делится чаще, чем какими-то рабочими кадрами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Проскурякова вынуждена бороться за здоровье Игоря Николаева.