"Светлая память": Николаев раздавлен смертью родного человека

Российский певец и композитор Игорь Николаев родился на Сахалине. Его отец был поэтом-маринистом и состоял в Союзе писателей СССР, был капитаном грузового судна.
Николаева в основном растила мать, которая работала бухгалтером. Отец все время работал. При этом зарплаты родителей едва хватало на пропитание. Но бедность не порок, и мальчик рос талантливым и развитым. Он много читал, занимался спортом и музыкой.
В своем "Инстаграм" Игорь Николаев почтил память родителя и опубликовал архивное фото. Отец Игоря Николаева умер, когда музыканту был всего 21 год. В день рождения своего папы он написал трогательные строки. Очевидно, что музыкант до сих пор с болью в сердце говорит об отце и тоскует по нему.
"Папочка, дорогой мой, с днем рождения! Люблю и помню", – написал Игорь Николаев.
Поклонники с удовольствием рассматривали семейный снимок любимого артиста. Они отметили, судя по фото, что его родители очень интеллигентные люди. Шоумен Максим Галкин отметил, что его коллега унаследовал лучшие черты своего отца. "Светлая память!" – написала певица Зара. Также в комментариях отметились многие звезды российского шоу-бизнеса.
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