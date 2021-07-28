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Шоу-бизнес
"Светлая память": Николаев раздавлен смертью родного человека

"Светлая память": Николаев раздавлен смертью родного человека

Игорь Николаев вспомнил своего покойного отца и показал его фото в день рождения.
прочитано 659 раз

Российский певец и композитор Игорь Николаев родился на Сахалине. Его отец был поэтом-маринистом и состоял в Союзе писателей СССР, был капитаном грузового судна.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Николаева в основном растила мать, которая работала бухгалтером. Отец все время работал. При этом зарплаты родителей едва хватало на пропитание. Но бедность не порок, и мальчик рос талантливым и развитым. Он много читал, занимался спортом и музыкой.

В своем "Инстаграм" Игорь Николаев почтил память родителя и опубликовал архивное фото. Отец Игоря Николаева умер, когда музыканту был всего 21 год. В день рождения своего папы он написал трогательные строки. Очевидно, что музыкант до сих пор с болью в сердце говорит об отце и тоскует по нему.

"Папочка, дорогой мой, с днем рождения! Люблю и помню", – написал Игорь Николаев.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Поклонники с удовольствием рассматривали семейный снимок любимого артиста. Они отметили, судя по фото, что его родители очень интеллигентные люди. Шоумен Максим Галкин отметил, что его коллега унаследовал лучшие черты своего отца. "Светлая память!" – написала певица Зара. Также в комментариях отметились многие звезды российского шоу-бизнеса.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 19:55 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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