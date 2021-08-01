Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше

Дана Борисова приняла важное решение. Теперь ее наследница будет учиться в элитной школе за рубежом.

Знаменитость отправила 14-летнюю Полину в Великобританию, где девочка будет изучать иностранный язык. Судя по всему, таким образом Дана Борисова хочет приучить трудного подростка к самостоятельности.

Звезда сообщила, что три недели обучения обошлись ей довольно дорого. Сумму она называть не стала, но отметила, что на это ушли все накопившиеся у нее гонорары. Дана Борисова добавила, что решила вплотную заняться развитием дочери. Она рассчитывает, что у девочки за границей появятся новые друзья.

Однако многие пользователи соцсети посчитали, что такой шаг был опрометчивым, ведь не секрет, что у Полины есть психологические проблемы, и одной ей на чужбине может быть нелегко. Некоторые фолловеры обратили внимание на царапины на ногах ребенка.

Они спросили у Даны Борисовой, продолжает ли ее наследница пить антидепрессанты и не опасается ли она коронавируса за рубежом. Подписчики заявили, что пока подростку нужна помощь специалистов в реабилитационном центре. "Как всегда, сбагрила дитя", – резко высказался один из критиков.



Напомним, ранее стало известно, что Полина была госпитализирована после панической атаки. Также девочка наносила себе вред, после чего психологи посоветовали Дане Борисовой занять подростка полезным делом.