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Шоу-бизнес
Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше

Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше

Дана Борисова приняла важное решение. Теперь ее наследница будет учиться в элитной школе за рубежом.
прочитано 431 раз

Знаменитость отправила 14-летнюю Полину в Великобританию, где девочка будет изучать иностранный язык. Судя по всему, таким образом Дана Борисова хочет приучить трудного подростка к самостоятельности.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Звезда сообщила, что три недели обучения обошлись ей довольно дорого. Сумму она называть не стала, но отметила, что на это ушли все накопившиеся у нее гонорары. Дана Борисова добавила, что решила вплотную заняться развитием дочери. Она рассчитывает, что у девочки за границей появятся новые друзья.

Однако многие пользователи соцсети посчитали, что такой шаг был опрометчивым, ведь не секрет, что у Полины есть психологические проблемы, и одной ей на чужбине может быть нелегко. Некоторые фолловеры обратили внимание на царапины на ногах ребенка.

Они спросили у Даны Борисовой, продолжает ли ее наследница пить антидепрессанты и не опасается ли она коронавируса за рубежом. Подписчики заявили, что пока подростку нужна помощь специалистов в реабилитационном центре. "Как всегда, сбагрила дитя", – резко высказался один из критиков.

Напомним, ранее стало известно, что Полина была госпитализирована после панической атаки. Также девочка наносила себе вред, после чего психологи посоветовали Дане Борисовой занять подростка полезным делом.

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Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 11:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

124748
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действительно сбагрила,у девчонки столько проблем,но пусть там кто-то где-то ими занимается и друзья могут появиться,но совсем не те,на которых рассчитывает дана.
*три недели обучения обошлись ей довольно дорого....на это ушли все накопившиеся у нее гонорары. (с)
а дальше чем будет оплачивать ?хочет сделать не хуже ,чем у других,а возможности свои не рассчитывает.
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