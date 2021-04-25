"Нашла окровавленные полотенца": дочь Даны Борисовой положили в больницу

Дана Борисова перестала скрывать, что ее 14-летняя дочь изводит себя и всех членов семьи. Выяснилось, что звездная наследница не только устраивать скандалы и презирает мать.

Если верить словам телеведущей, то девочка специально наносит себе увечья и всячески привлекает внимание окружающих. Накануне Дана Борисова нашла окровавленное полотенце в комнате дочери.

После долгих расспросов наследница так и не созналась в содеянном, свалив все на неаккуратную игру с домашним питомцем. Однако заботливая мать сразу же почувствовала неладное и разглядела на ее руках порезы. А позже выяснилось, что и ее ноги покрыты ссадинами.

Дана Борисова устроила настоящий обыск в комнате дочери. Помимо испачканных кровью полотенец на тумбочке красовались стерильные бинты.

"Мне рассказали, что это селф-харм. Психолог объяснила, что это не попытка суицида, а перенос душевной боли на физическую", – призналась теледива.

Одной из главных причин подобного поведения являются тяжелые отношения Полины с отцом. Мужчина уже несколько месяцев подряд игнорирует наследницу и только критикует ее. Ранее он писал, что девочка "вся в мать", поэтому он не хочет поддерживать с ней какую-либо связь.

Более того, из-за давления родственников у девочки нередко случаются панические атаки. Звездную наследницу даже госпитализировали и назначили сиделку, контролирующую ее поведение.