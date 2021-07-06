Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!

В конце апреля Елена Проклова в шоу "Секрет на миллион" рассказала, что в юности у нее была интимная близость известным актером. Якобы он ее домогался. Артистка уточнила, что сейчас этого человека нет в живых. Многие тогда решили, что Проклова имела в виду народного артиста СССР Олега Табакова.
Никас Сафронов считает, что публике не стоит делать поспешные выводы. Художник допускает, что Елена могла что-то придумать или приукрасить для шоу. Мол, не стоит очернять репутацию Табакова, который, может, не имеет отношения к истории Прокловой.
Также Сафронов сообщил о разрушении памятников покойному актеру. Якобы обиженные на Табакова люди крушат мемориалы, установленные в его честь.
"Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве", – рассказал художник.
Комментируя признания Прокловой, Никас добавил, что его тоже пытались обвинить в изнасиловании девушки, которых он никогда не видел.
Напомним, ранее Марина Зудина ответила на щекотливый вопрос об отношениях с Олегом Табаковым. Актриса призналась, что стремительно окунулась в пикантную связь со знаменитым артистом, едва став совершеннолетней.
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