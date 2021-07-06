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Шоу-бизнес
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!

Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!

Художник Никас Сафронов прокомментировал откровения актрисы Елены Прокловой.
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В конце апреля Елена Проклова в шоу "Секрет на миллион" рассказала, что в юности у нее была интимная близость известным актером. Якобы он ее домогался. Артистка уточнила, что сейчас этого человека нет в живых. Многие тогда решили, что Проклова имела в виду народного артиста СССР Олега Табакова.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Никас Сафронов считает, что публике не стоит делать поспешные выводы. Художник допускает, что Елена могла что-то придумать или приукрасить для шоу. Мол, не стоит очернять репутацию Табакова, который, может, не имеет отношения к истории Прокловой.

Также Сафронов сообщил о разрушении памятников покойному актеру. Якобы обиженные на Табакова люди крушат мемориалы, установленные в его честь.

"Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве", – рассказал художник.

Комментируя признания Прокловой, Никас добавил, что его тоже пытались обвинить в изнасиловании девушки, которых он никогда не видел.

Напомним, ранее Марина Зудина ответила на щекотливый вопрос об отношениях с Олегом Табаковым. Актриса призналась, что стремительно окунулась в пикантную связь со знаменитым артистом, едва став совершеннолетней.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 14:28 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

Ответить:

Гость785481
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Сафронов сказочник, занимался бы рисованием и не морочил голову своими рассказами
Гость794212
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Что он всех изнасиловал, кто громит памятники или хотели ? А проелова рросьто ромоцеа , по котороц прошел эскадрон
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