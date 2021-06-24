"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез

Накануне Марина Зудина опубликовала редкие кадры с Олегом Табаковым. Подписчики поддержали ее.

Актриса рассказала, что телефон собрал для нее воспоминания, которые сильно тронули ее. Теперь она мечтает сохранить их, а потому решила выложить ролик в свой личный блог в "Инстаграме". На снимках, собранных в клип с музыкальным сопровождением, можно увидеть всю семью. Счастливый Олег Табаков проводит время на отдыхе с женой и детьми.

Обстановка на видео кажется такой живой и умиротворенной, что создается впечатление, что все это происходит сейчас. Поклонники, видимо, прочувствовали все ощущения вдовы и принялись активно поддерживать ее. Многие отметили, что увиденное довело их до слез.

"Как хорошо, что есть и фото, и видео. Пусть это надолго будет с Вами", "Семь раз посмотрела! Такое счастье и любовь", "Олег Павлович навсегда в наших сердцах. У Вас много прекрасного впереди", "Невероятно, что уже столько лет прошло. Чувство потери еще очень остро", "Как будто из прошлой жизни", "Олег Павлович жил ради Вас и детей, понимал, что его время ограничено", "Эпоха! Гений! Бывают такие люди, которые сеют счастье на земле. Вот он из таких", "Как я Вас понимаю. Слезы сами собой", "Какой чудесный, легкий", "Любимый актер, как же больно", – писали они.

Напомним, недавно стало известно, что год назад Марина Зудина стала бабушкой. Прошлым летом у Павла Табакова появилась дочь от актрисы, с которой он не живет вместе уже продолжительный срок. Марина Вячеславовна только начала привыкать к новому статусу.

