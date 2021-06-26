"Была готова на все": Зудина вскрыла подноготную романа с Табаковым после обсуждения измен

Марина Зудина ответила на щекотливый вопрос об отношениях с покойным режиссером. Всплыли новые факты о статусе Олега Табакова.

Слухи об изменах Олега Табакова с молодыми студентками подтвердили уже несколько человек. Сначала эту тему подняла Елена Проклова, а затем подхватили бывшие студентки выдающегося театрала. Недавно в Сети поднялись бурные обсуждения того, что режиссер заглядывался на молодых девушек и предлагал им интим за спиной у жены. В свежем интервью Марина Зудина поделилась подробностями отношений с Олегом Табаковым и вспомнила о том, как начинался их страстный роман.

Артистка призналась, что стремительно окунулась в пикантную связь с режиссером, едва стала совершеннолетней. Звезда отметила, что действовала по собственной воле, так как была невероятно очарована взрослым наставником. "Я была по уши влюблена и была готова на все", — выразилась Марина Зудина в разговоре с Антоном Красовским. По словам популярной блондинки, о любовном союзе с ее избранником мечтало очень много людей, поэтому никого бы не пришлось уговаривать на сближение с режиссером.

Напомним, Олег Табаков был женатым человеком, когда вступил в близкие отношения с Мариной Зудиной. В результате вспыхнувших чувств к юной студентке режиссер бросил актрису Людмилу Крылову после 35 лет совместной жизни. На следующий год после разрыва с женой театрал вступил в брак с молодой пассией. Их отношения продлились до самой смерти актера в марте 2018 года.

