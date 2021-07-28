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Шоу-бизнес
Гадкая месть ведущим "Дома-2": всплыла подлая подстава Бузовой

Гадкая месть ведущим "Дома-2": всплыла подлая подстава Бузовой

Ольга Орлова раскрыла неблаговидный поступок Ольги Бузовой по отношению к ведущим шоу "Дом-2".
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В апреле на всю страну прогремела новость — Ольга Бузова уходит из шоу "Дом-2". Об этом поющая знаменитость самостоятельно сообщила в инстаграм-аккаунте. Для многих поклонников телестройки это стало настоящим шоком, ведь теледива посвятила проекту 17 лет своей жизни. Подробности об исключении Ольги Бузовой из коллектива ведущих поведала ее бывшая коллега Ольга Орлова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Выяснилось, что исполнительница хита "Мало половин" подло поставила свою команду. За несколько часов до эфира Ольга Бузова заявила руководству, что больше не будет сниматься в шоу. Организаторам пришлось срочно искать человека, который бы смог заменить звезду в кадре. Есть версия о том, что так поп-дива отомстила коллегам за то, что они не оповестили ее о новом ведущем проекта, которым стал ее бывший избранник.

Ольга Орлова уверяет, что принятие Давида Манукяна на "Дом-2" держали от всех ведущих в секрете, поэтому ни она, ни другие попросту не могли предупредить Ольгу Бузову. Тем не менее поющая телеведущая устроила скандал и назвала бывших коллег по площадке предателями, которые воткнули ей нож в спину.

В свежем интервью Ольга Орлова предположила, что Давид Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2" именно потому, что Ольга Бузова поступила некрасиво. Телеведущая призналась, что не имеет особых привелегий на шоу, поэтому приняла решение руководства, так как работа ее устраивает.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 18:25 Источник: Youtube/FAMETIME TV ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

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