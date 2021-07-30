Раскрыт постыдный секрет Бузовой: Большие деньги

Популярный блогер Роман Каграманов высказался о творчестве Ольги Бузовой. Он рассказал, как поющая ведущая добилась успеха.

Роман стал гостем "ТТ Шоу". В эфире программы ему задали вопрос, что приносит ему больше денег: блог или песни. Ответ был однозначным. Ведущая поинтересовалась у блогера, по какой причине Ольга Бузова все еще более популярна, чем он. Блогер рассказал, что дива вкладывает большие деньги в свою музыку.

По его словам, чтобы стать популярным исполнителем необходимо иметь много денег, чтобы продвигать песни. "Вложить в SMM, в таргетированную рекламу, чтобы песня была на всех площадках", – раскрыл секрет звезды Роман Каграманов. Он сообщил, что труд является важной частью карьеры, но трудится много и он. Однако денег на продвижение песен у него пока нет.

Напомним, не так давно стало известно, что за год Ольга Бузова заработала около 250 миллионов рублей на рекламе в популярном личном блоге в "Инстаграм", телепроектах, песнях, съемках и работе в театре. Журналисты отметили, что учитывали только деньги, которые поющая ведущая заработала за счет "эксплуатации таланта".

Скандал, связанный с работой артистки во МХАТе так и не утих до конца. Многие осуждают знаменитость и художественного руководителя театра за принятое решение. Планировалось, что постановка "Чудесный грузин" и дальше будет идти на сцене, но уже без участия Бузовой. Пока на официальном сайте театра нет даты ближайшего спектакля.

