"Делает из людей идиотов": Кадони плюнул в предательницу Бузову

Поющая ведущая покинула проект еще весной. Поклонники узнали обо всем неожиданно, ведь сначала Ольга Бузова готовилась к перезапуску реалити-шоу, записывала подводки и анонсировала скорый выход обновленного "Дома-2" на экраны. Однако потом внезапно заявила о своем уходе.
Новость горячо обсуждалась фанатами и СМИ. Позже масла в огонь подлила одна из ведущих телестройки Ольга Орлова, возмущенная поступком звезды. Ее поддержал и Влади Кадони. Он жестко высказался в отношении теледивы. Теперь ведущий "Дома-2" в очередной раз плюнул в экс-коллегу в своем инстаграм-аккаунте.
Шоумен считает уход Ольги Бузовой предательством и подставой своих друзей и коллег. Он уверен, что певица пользуется жалостью к себе публики и годами на ней "выезжает". В подтверждении своих слов Влад Кадони отметил, что знаменитость до последнего готовилась к съемкам. Решение же приняла за несколько часов.
Телеведущий заявил, что поведение Ольги Бузовой – "стыд и позор". Он поражен тому, как, по его мнению, артистка "делает из людей идиотов". Напомним, после ухода звезды с шоу "Дом-2" руководство решила взять на ее место бывшего жениха певицы – Давида Манукяна. Это очень обидело Ольгу Бузову. Говорят, что именно из-за этого она отписалась в соцсетях ото всех ведущих телестройки.
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