"Делает из людей идиотов": Кадони плюнул в предательницу Бузову

Скандал вокруг ухода Ольги Бузовой с шоу "Дом-2" не утихает до сих пор. Между ней и ее экс-коллегами по телестройке разразилась война. Влад Кадони в очередной раз кинул камень в огород бывшей ведущей телестройки.



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