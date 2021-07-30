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Шоу-бизнес
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым

"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2", адвокат Михаил Терехин дал совет ведущей проекта Ксении Бородиной.
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Ксения Бородина до брака с бизнесменом Курбаном Омаровым встречалась с Михаилом Терехиным. Романтические отношения ведущей реалити-шоу "Дом-2" и участника проекта продлились почти четыре года. Они расстались на доброй ноте и, по словам Михаила, до сих пор хранят телефонные номера друг друга.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В беседе с журналистами Терехин признался, что готов оказать поддержку Ксении, которая в настоящий момент разводится с мужем. "Меня ничего не держит позвонить ей", – сказал адвокат. Однако он считает, что сейчас не время беспокоить увлеченную заботами телеведущую.

Вместе с тем Терехин, будучи экспертом в судебных делах, дал совет Бородиной. Он выступает за мирное расторжение брака Ксении и Курбана, а также за мировое соглашение по имуществу и алиментам между экс-возлюбленными. Также адвокат сомневается, что телеведущая запретит бывшему мужу видеться с дочерью.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова летом 2015-го. В декабре того же года телеведущая родила от бизнесмена дочь Теону. О расставании супругов стало известно в июне 2021-го. Недавно же знаменитость заявила, что брак будет расторгнут в начале этой осени.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 18:25 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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