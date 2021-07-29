Бородина дала под дых предательнице Бузовой: Не дам из подруги делать врушку!

Ольга Бузова неожиданно для коллег и фанатов покинула шоу "Дом-2" в апреле этого года. Для всех эта новость стала неожиданностью, ведь поющая ведущая проработала там 17 лет.
Ольга Орлова в свежем интервью рассказала, что Бузова покинула проект "Дома-2" очень некрасиво. Она якобы за час до эфира заявила о своем намерении уйти и подставила всю команду телешоу. Продюсеры были вынуждены действовать быстро и позвали ее бывшего Даву (Давида Манукяна).
После такого рассказа Ольга Бузова обвинила Орлову в клевете и заявила, что все было совсем не так. В скандал вмешалась ведущая Ксения Бородина, у которой с поющей ведущей давняя неприязнь.
Напомним, телеведущие перестали общаться после того, как Ольга Бузова покинула шоу «Дом-2». Помимо этого Бородина публично обвинила бывшую коллегу во вранье.
"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе", – подтвердила слова подруги Бородина.
Также она не стала церемониться и выразилась довольно резко в адрес Ольги Бузовой. Ксения Бородина заявила, что ее вечное вранье всех "затрахало".
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