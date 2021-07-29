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Шоу-бизнес
Бородина дала под дых предательнице Бузовой: Не дам из подруги делать врушку!

Бородина дала под дых предательнице Бузовой: Не дам из подруги делать врушку!

В Сети разгорается скандал из-за откровенного интервью певицы Ольги Орловой, в котором она разоблачила карьеру Ольги Бузовой.
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Ольга Бузова неожиданно для коллег и фанатов покинула шоу "Дом-2" в апреле этого года. Для всех эта новость стала неожиданностью, ведь поющая ведущая проработала там 17 лет.

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Бузова набросилась на Орлову после скандального разоблачения ее ухода с "Дома-2"

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Орлова в свежем интервью рассказала, что Бузова покинула проект "Дома-2" очень некрасиво. Она якобы за час до эфира заявила о своем намерении уйти и подставила всю команду телешоу. Продюсеры были вынуждены действовать быстро и позвали ее бывшего Даву (Давида Манукяна).

После такого рассказа Ольга Бузова обвинила Орлову в клевете и заявила, что все было совсем не так. В скандал вмешалась ведущая Ксения Бородина, у которой с поющей ведущей давняя неприязнь.

Напомним, телеведущие перестали общаться после того, как Ольга Бузова покинула шоу «Дом-2». Помимо этого Бородина публично обвинила бывшую коллегу во вранье.

"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе", – подтвердила слова подруги Бородина.

Также она не стала церемониться и выразилась довольно резко в адрес Ольги Бузовой. Ксения Бородина заявила, что ее вечное вранье всех "затрахало".

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 18:56 Источник: "Инстарам" • Требует проверки
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