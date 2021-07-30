Жена Озчивита из "Великолепного века" избавилась от жаждущей с ним встречи Бородиной

Известная российская телеведущая Ксения Бородина является давней поклонницей турецкого актера Бурака Озчивита. 36-летний брюнет известен участием в проектах "Великолепный век", "Черная любовь", "Основание: Осман". У себя на родине он входит в число самых высокооплачиваемых артистов.
Бородина не скрывает своей симпатии к Озчивиту. Между тем телеведущая утверждает, что не интересуется Бураком как мужчиной. Дескать, она влюблена в образы, которые он воплощает на экране. Женатые мужчины – табу для Ксении.
В недавнем прошлом, как оказалось, Бородина пыталась встретиться с восточным красавцем. Российская звезда хотела немного пообщаться с кумиром и сделать совместное фото. К сожалению, против личного знакомства Ксении и Бурака выступила супруга последнего.
Как сообщила Бородина в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта, жена звезды турецких теленовелл, Фахрие Эвджен, весьма ревнива. Актриса познакомилась с профилем телеведущей в соцсетях и запретила мужу идти на встречу, избавившись таким образом от потенциальной соперницы.
Отметим, что звезда серила "Королек — птичка певчая" Фахрие Эвджен не в первый раз отваживает от Бурака Озчивита именитых поклонниц. Известно, что с актером ранее переписывалась другая наша теледива – Виктория Боня. Эвджен быстро положила конец общению мужа с россиянкой – Боня была заблокирована.
Подобным же образом в немилость к Фахрие Эвджен попала модель Махлагхи Джабери. Манекенщица написала Бураку невинный комплимент и тоже попала в блок.
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