Официально: Бородина сделала окончательное заявление о разводе

Фолловер спросил ведущую шоу "Дом-2" в сторис "Инстаграма", когда она станет официально свободной. Ксения Бородина заявила, что их брак с бизнесменом будет расторгнут 6 сентября, а с 7-го решение вступает в законную силу.
Напомним, известие о предстоящем разводе телеведущей и предпринимателя появилось более месяца назад. Звездная пара не комментировала слухи о расставании. Но в конце июня появилась информация о том, что знаменитость подала заявление на расторжение брака.
Примечательно, что открыто Ксения Бородина не озвучивает причин распада их с Курбаном Омаровым семьи. Однако ходят слухи, что мужчина был ей неверен. У четы есть общая пятилетняя дочь Тея.
Как писали "Дни.ру", супруги собираются делить имущество. Курбан Омаров обратился за помощью к известному адвокату Сергею Жорину. Брак Ксении Бородиной с предпринимателем продлился шесть лет.
Примечательно, что недавно теледива появилась на одной из вечеринок в обществе нового мужчины – ресторатора Эрика Авагяна. Поклонники предположили, что между селебрити завязался роман.
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