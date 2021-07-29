"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы

После окончания съемок в Африке телезвезда решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась в Грецию. Артистка приехала на остров Санторини, чтобы полюбоваться знаменитыми голубыми крышами старого города.
В личном блоге Ольга Бузова опубликовала видео, на котором запечатлен момент, когда она впервые увидела достопримечательность. Поющая ведущая устроила сцену и бьется в истерике, не в силах прийти в себя от красоты. "Всю жизнь об этом мечтала, простите меня, ради бога. Блин! Голубая крыша..." – говорит в кадре рыдающая от счастья звезда.
Правда, подписчики не оценили душевный порыв Ольги Бузовой. Некоторые не поверили в искренность артистки, отметив, что при таких материальных возможностях она могла исполнить мечту значительно раньше. Также многие в очередной раз заподозрили певицу в алкоголизме.
"Совсем с катух слетела (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень странно, имея столько возможностей, только на четвертом десятке исполнить свою мечту", "По моему Оля плохо себя чувствует", "Уже бухая с утра?", "Закусывать надо", "Хватит уже пить!!! Стыдно даже смотреть", "Увидела крышу и крышу сорвало", – написали в комментариях.
Напомним, несколько недель назад Ольга Бузова в эфире "Матч-ТВ" устроила истерику после вопроса об употреблении спиртного. Комментатор Дмитрий Губерниев неудачно пошутил над актрисой, уточнив, перестала ли она пить коньяк по утрам.
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