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Шоу-бизнес
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы

"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы

Ольга Бузова последнее время не стесняется проявлять чувства на публике. На этот раз она расплакалась на глазах у толпы туристов.
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После окончания съемок в Африке телезвезда решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась в Грецию. Артистка приехала на остров Санторини, чтобы полюбоваться знаменитыми голубыми крышами старого города.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В личном блоге Ольга Бузова опубликовала видео, на котором запечатлен момент, когда она впервые увидела достопримечательность. Поющая ведущая устроила сцену и бьется в истерике, не в силах прийти в себя от красоты. "Всю жизнь об этом мечтала, простите меня, ради бога. Блин! Голубая крыша..." – говорит в кадре рыдающая от счастья звезда.

Правда, подписчики не оценили душевный порыв Ольги Бузовой. Некоторые не поверили в искренность артистки, отметив, что при таких материальных возможностях она могла исполнить мечту значительно раньше. Также многие в очередной раз заподозрили певицу в алкоголизме.

"Совсем с катух слетела (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень странно, имея столько возможностей, только на четвертом десятке исполнить свою мечту", "По моему Оля плохо себя чувствует", "Уже бухая с утра?", "Закусывать надо", "Хватит уже пить!!! Стыдно даже смотреть", "Увидела крышу и крышу сорвало", – написали в комментариях.

Напомним, несколько недель назад Ольга Бузова в эфире "Матч-ТВ" устроила истерику после вопроса об употреблении спиртного. Комментатор Дмитрий Губерниев неудачно пошутил над актрисой, уточнив, перестала ли она пить коньяк по утрам.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
29 июля 2021, 21:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость 124748
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про был бы лучше мир или нет,не знаю,тут много факторов должно совпасть,а вот над кем бы мы тогда дивились и потешались ?
Гость813682
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Знаете я вот всё думаю?!!...А каким был бы наш мир,если в нём бы не было ни Бузовой,ни Киркорова,ни Баскова,ни Пугачёвой ни других им подобных?!!И плюс ещё всяких политиков,депутатов,звёзд этих-выше перечисленных?!!Неужели всё могло бы быть совсем по другому?!!Может быть бы мир был бы лучше?!!
Гость 124748
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Гость816369
Лечить, лечит, лечить пока не поздно, она повторяет судьбу своего отца, куда смотрят родные?
а разве её родные ей сейчас указ ? будет звездить,как захочет,пока сама не опрокинется.
Гость816369
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Лечить, лечит, лечить пока не поздно, она повторяет судьбу своего отца, куда смотрят родные?
Гость 124748
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если эта вездесущая и вездепьяная бузова будет пить и дальше ,скоро любая крыша,не только голубая, вызовет у неё полный экстаз.
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