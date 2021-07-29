Бузова набросилась на Орлову после скандального разоблачения ее ухода с "Дома-2"

На днях Ольга Орлова дала интервью, в котором раскрыла истинную причину ухода Ольги Бузовой с "Дома-2".

Весной Россию потрясла новость: Ольга Бузова уходит из шоу "Дом-2". Для многих это стало шоком, ведь теледива посвятила проекту 17 лет своей жизни. Как выяснилось, все не так просто.

Подробности о решении руководства канала поведала ее бывшая коллега Ольга Орлова. Она рассказала, что поющая ведущая подставила команду телепроекта. Она якобы отменила свое участие в нем всего за час до эфира. Пришлось экстренно выкручиваться и звать на место ведущего блогера и певца Даву (Давида Манукяна).

Напомним, Ольга Бузова расценила этот шаг как предательство со стороны создателей шоу "Дом-2". Якобы все знали, что ее место в проекте займет ее бывший – Давид Манукян, но ей никто не сказал.

После интервью Орловой в Сети разгорелся настоящий скандал. Бузова опровергла ее слова о расстановке кадров и ситуации на "Доме-2" и назвала это клеветой.

Ольга Бузова ранее рассказала, что руководство канала поставило ее в неловкую ситуацию, не отпустив работать на другой телеканал, где с апреля выходит "Дом-2". Взамен ей предложили вести новый проект – шоу "Звезды в Африке", который уже совсем скоро увидят телезрители.