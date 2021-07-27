"Могу выпить": Боня слила в Сеть признание Бузовой в употреблении алкоголя

Виктория Боня прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у Ольги Бузовой.

Внимание к Ольге Бузовой растет с каждым днем. Чаще всего в последнее время поклонники обсуждают не ее творчество, а образ жизни. Поговаривают, что у поющей ведущей серьезные проблемы с алкоголем. Это подтверждают и множественные видео в Сети, на кадрах которых она находится в странном состоянии.

Напомним, ранее модель Алеся Кафельникова выложила в своем "Инстаграм" видео с концерта "Хаммали и Наваи" в Москве, на котором Бузова странно танцует и потом медленно опускается на пол. Потом в Сети появилось оправдание от Ольги Бузовой, у которой в ходе разговора заплетался язык.

Также поклонники помнят концерт в Волгограде, на котором Бузова вела себя крайне странно, выругалась нецензурно и показала средний палец залу.

Телеведущая Виктория Боня не смогла промолчать и решила высказать все, что думает о травле коллеги по шоу "Дом-2". Модель заявила, что не видит в происходящем ничего страшного и не понимает, что все так взъелись.

Боня рассказала, что Бузова может позволить себе спиртное после концерта.

"Когда я однажды беседовала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед выступлением не пью. Я могу выпить уже после, но не до", — рассказала Боня.

Ранее Ольга Бузова ответила своим хейтерам на обвинения в алкоголизме. Она пожелала им обрести внутреннюю свободу и способность так же весело проводить время, расслабляться и танцевать, как она.