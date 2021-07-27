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Шоу-бизнес
"Могу выпить": Боня слила в Сеть признание Бузовой в употреблении алкоголя

"Могу выпить": Боня слила в Сеть признание Бузовой в употреблении алкоголя

Виктория Боня прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у Ольги Бузовой.
прочитано 486 раз

Внимание к Ольге Бузовой растет с каждым днем. Чаще всего в последнее время поклонники обсуждают не ее творчество, а образ жизни. Поговаривают, что у поющей ведущей серьезные проблемы с алкоголем. Это подтверждают и множественные видео в Сети, на кадрах которых она находится в странном состоянии.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Напомним, ранее модель Алеся Кафельникова выложила в своем "Инстаграм" видео с концерта "Хаммали и Наваи" в Москве, на котором Бузова странно танцует и потом медленно опускается на пол. Потом в Сети появилось оправдание от Ольги Бузовой, у которой в ходе разговора заплетался язык.

Также поклонники помнят концерт в Волгограде, на котором Бузова вела себя крайне странно, выругалась нецензурно и показала средний палец залу.

Телеведущая Виктория Боня не смогла промолчать и решила высказать все, что думает о травле коллеги по шоу "Дом-2". Модель заявила, что не видит в происходящем ничего страшного и не понимает, что все так взъелись.

Боня рассказала, что Бузова может позволить себе спиртное после концерта.
"Когда я однажды беседовала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед выступлением не пью. Я могу выпить уже после, но не до", — рассказала Боня.
Ранее Ольга Бузова ответила своим хейтерам на обвинения в алкоголизме. Она пожелала им обрести внутреннюю свободу и способность так же весело проводить время, расслабляться и танцевать, как она.

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Фото: www.instagram.com /victoriabonya/
Автор: 27 июля 2021, 15:20 Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Гость815019
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Боня прикрывает свою подругу,пусть объяснит ,каким образом алкоголичка бузова оказалась пьяной на концерте в Волгограде , и почему эта особа появилась в прямом эфире под градусом ,не многие смотрели этот эфир,только знают про скандал бузовой и Губерниева,как на эфире у алкоголички заплетался язык Прикрывают проститутки друг друга А бузова не зря требует в гримерку перед концертом коньяк,вино ,нарезку ,а потом выходит, тварь на сцену И пусть объяснит теперь сама бузова, ,почему её со сцены вели до гримерки под руки, не стояла на ногах ,было это ,когда бузова в очередной раз где то халтурила
Гостья
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Гость815019
vcxvxcvxcv
придурок фиолетовый ,пить надо меньше
Гость815019
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