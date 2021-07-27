"Могу выпить": Боня слила в Сеть признание Бузовой в употреблении алкоголя

Внимание к Ольге Бузовой растет с каждым днем. Чаще всего в последнее время поклонники обсуждают не ее творчество, а образ жизни. Поговаривают, что у поющей ведущей серьезные проблемы с алкоголем. Это подтверждают и множественные видео в Сети, на кадрах которых она находится в странном состоянии.
Напомним, ранее модель Алеся Кафельникова выложила в своем "Инстаграм" видео с концерта "Хаммали и Наваи" в Москве, на котором Бузова странно танцует и потом медленно опускается на пол. Потом в Сети появилось оправдание от Ольги Бузовой, у которой в ходе разговора заплетался язык.
Также поклонники помнят концерт в Волгограде, на котором Бузова вела себя крайне странно, выругалась нецензурно и показала средний палец залу.
Телеведущая Виктория Боня не смогла промолчать и решила высказать все, что думает о травле коллеги по шоу "Дом-2". Модель заявила, что не видит в происходящем ничего страшного и не понимает, что все так взъелись.
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